燈燈燈燈！台南2025春節燈會懶人包1次看

府城普濟燈會今晚正式啟燈，主燈為來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品。（台南市政府提供）

2025/01/24 17:23

〔記者王姝琇／台南報導〕台南文化歷史底蘊深厚，燈會更是春節代表活動，除了今晚啟燈的府城普濟燈會，還有成功燈會、海安燈會、神農街元宵花燈展，以及鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭、左鎮燈會都很有看頭，歡迎民眾春節到台南各燈會活動感受光影饗宴與年節氣氛。

府城普濟燈會今晚正式啟燈，今年以「光影再現．府城新象」為主題，燈區涵蓋國華街、普濟殿廟埕及周邊巷弄，高掛1800多顆由民眾親手彩繪的燈籠。主燈來自「日本青森睡魔祭」的燈藝作品，還特別設置「日本宮城．仙台ランタンエリア燈籠區」，展示200顆由日本宮城縣仙台市民創作的燈籠。另有以台灣原住民文化為主題的蛇年剪紙巷燈籠展。

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即起展到3月2日的府城成功燈會，以充滿喜氣的紅色燈籠海著名，夜晚沿著鄭成功祖廟、土地銀行及原合同廳舍（消防局）圍繞著的多達3000盞燈籠。

同樣展到3月2日的還有海安燈會、神農街元宵花燈展，由三郊鎮港海安宮舉辦「海安燈會」主燈以媽祖手持的如意配上金蛇年的形體，象徵蛇宓瓏如意的意向；神農街則從今晚啟燈，安排猜燈謎、攝影比賽、打卡兌獎活動及街區遊戲等，2月9日發送蛇年小提燈、舉辦提燈夜遊。

2025左鎮燈會預計展至2月16日以「星空銀河系」為主軸，共規劃四大展區，包括「竹影星象」、「氤．韻凜．峰」與「小龍納福迎新春」3件大型作品，各項作品不僅融合左鎮當地特產的竹材，也透過老中青三代共同編製創作，傳遞對於左鎮這個土地的深厚情感。

同樣開展到2月16日的還有兩大重頭戲，鹽水月津港燈節、龍崎光節空山祭。鹽水月津港燈節今年以「光的年輪」為題，規劃「藝術燈區」、「月津超新星」、「巷弄燈區」、「公19口袋公園」四大展區、66組作品。

龍崎光節空山祭今年邀請新策展團隊西屹設計、藝術家李冠毅、藝術家梁賴昌深入在地社區，特邀11組藝術家，並與社區居民、地方團體、成大、南藝大與在地學校共創，創作13組作品，也首次結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗。

台南市觀旅局長林國華說，春節期間逛燈會以外，還可以到三埤走春，台南三埤－新化虎頭埤、德元埤荷蘭村，及官田葫蘆埤自然公園也推出「2025三埤迎春－蛇宓都好玩」活動，歡迎大家到台南各地走走，夜晚再享受各種不同的燈會帶來的獨特靜謐之美。

海安燈會串連鄰近的神農街元宵花燈展，展期至3月2日。（台南市政府提供）

台南新春期間燈會重頭戲之一，鹽水月津港燈節即日起展至2月16日。（台南市政府提供）

左鎮燈會以「星空銀河系」為主軸，共規劃４大展區。（台南市政府提供）

府城成功燈會以充滿喜氣的紅色燈籠海著名。（台南市政府提供）

鹽水月津港燈節總計規畫四大展區、展出66組作品。（台南市政府提供）

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