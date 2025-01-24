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    與吉伊卡哇比萌！蜜柑站長小提燈亮相 取得方式曝光

    「蜜柑站長」招財小提燈亮相。（高捷提供）

    「蜜柑站長」招財小提燈亮相。（高捷提供）

    2025/01/24 17:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕無畏「吉伊卡哇」高人氣！高雄捷運發表蜜柑站長蛇年招財小提燈，限定在美麗島商品館或左營站蜜柑專賣店消費滿額即可獲贈1個，也可加價購，數量有限。

    高捷說明，粉絲們期待的高捷蜜柑站長年節小物已於高捷蝦皮網路商場、美麗島商品館及左營站蜜柑站長專賣店上架販售，為回饋支持捷運商品的柑仔密們，高捷加碼推出「蜜柑站長蛇年招財小提燈」消費送活動，大年初一（29日）起於美麗島商品館及左營站蜜柑站長專賣店消費滿新台幣500元（含）以上，即可獲得小提燈1個，或是選擇加價購，數量有限，送完為止。

    為迎接春節遊客，高捷即日起推出「高雄風華」及「高雄樂遊」兩款特色套票，內容包含MeNGo交通套票（可搭乘捷運、輕軌、公車、YouBike、渡輪）、著名景點門票及文青最愛的打卡場館，一次購足，加價高鐵車票也享85折優惠。

    「高雄風華套票」包含特色景點橋頭糖廠吉照故里茶道院、舊三和銀行（新濱．駅前）飲品、鈴鹿賽道樂園、義大摩天輪、英國領事館及鳳儀書院等6項門票6選3，原價928元，套票價只要520元；「高雄樂遊套票」有5種特色景點及旅遊行程，包含愛河太陽能愛之船、SKM Park鈴鹿賽道摩天輪、i-Ride飛行劇院飛越系列、高雄流行音樂中心常設展、駁二展覽-動漫倉庫/當代館/舊事倉庫三擇一，原價1498元，套票價只要690元，即日起可到ibon、Klook、KKDay及易遊網等平台購買。

    高捷 歡迎遊客使用高雄風華及樂遊套票暢遊高雄。（高捷提供）

    高捷 歡迎遊客使用高雄風華及樂遊套票暢遊高雄。（高捷提供）

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