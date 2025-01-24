高雄蓮潭會館大改造 迎陽明交大6月掛牌進駐

高雄副市長林欽榮視察蓮潭會館整修工程。（市府水利局提供）

2025/01/24 17:21

〔記者蔡清華／高雄報導〕因應高雄市半導體產業發展，市府積極招攬國立陽明交通大學於高市設立校區，今天高市府副市長林欽榮視察蓮潭會館整修工程，指示盡速於今年6月底之前完成人發中心整建，以迎接陽明交大高雄分部正式掛牌進駐。

市府於去年1月2日與陽明交大已簽訂合作協議書，並選定左營人發中心、蓮潭會館籌設高雄分部，並同步爭取到教育部「國家重點領域校際研教園區計畫」補助；除為蓮潭會館與公務人員發展中心指定由水利局主政並已開工進行耐震補強及裝修工程外，並由工務局新工處規劃新建產學一館教學大樓，全方位滿足校方教學、研究及辦公需求。

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水利局表示，規劃校址建築物經結構技師公會耐震詳評報告指出需進行補強工程，本案除補強工作外，為營造良好教學環境，亦將內部空間進行整修，配合陽明交大需求，期待校方可盡速進駐，培養產業需求低碳、永續發展的優秀人才，實現陳其邁市長為高雄育才、攬才、留才的施政目標，也為台積電等科技大廠進駐後，儲備源源不絕的高科技人力資源，更為高雄子弟提供留鄉打拼的契機。

蓮潭會館整修工程經費約5.85億元，去年12月24日開工，預計今年6月底之前，完成人發中心階段性整建補強，以讓陽明交大高雄分部可正式的掛牌進駐；今年9月即可順利開班授課。

陽明交大校方規劃在高雄分部每學年開設學分班，招收100人、學士後專班招收100人，並有碩士在職專班招收120人，師資由校方自行招聘，主要教學領域為半導體、AI及光電，校舍整體工程預計於今年底完工。

原有蓮潭會館的再裝修以及對外開放經營，將於整修工程完成之後，陽明交大校方也會接續展開蓮潭會館裝修並對外提供餐飲、住宿營運以及提供為該校分部師生與國際學人宿舍之使用。

高雄蓮潭會館將大整修，做為陽明交大高雄分部的校舍。（市府水利局提供）

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