全球不到1000隻！高雄茄萣濕地迎嘉賓 青頭潛鴨來拜年

濕地潛水高手「青頭潛鴨」現蹤高雄茄萣濕地。 （高雄市茄萣區觀光發展協會攝）

2025/01/24 16:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕被國際保育聯盟列為極度瀕危的青頭潛鴨，再次現蹤高雄茄萣濕地！高市工務局形容，這次到來的青頭潛鴨，是比熊貓稀少的明星物種，應該是來高雄拜年。

工務局說明，青頭潛鴨（Aythya baeri）主要繁殖地在貝加爾湖以東地區、中國東北及華北一帶，秋冬季節會飛到日本、朝鮮半島、中國黃河及長江流域中下游地區，台灣各地鳥會紀錄，每年青頭潛鴨出現在台灣度冬紀錄少於10隻。

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台灣位於青頭潛鴨度冬區邊緣地帶，算稀有冬候鳥，沒有繁殖紀錄，由於青頭潛鴨曾廣泛分布，因生態環境惡化、人為開發濕地及過度狩獵，讓喜愛群體活動的野鴨極易遭到一網打盡，青頭潛鴨的數量自1990年代起突然下滑。

國際保育聯盟於1994年將青頭潛鴨定為「易危」級別，2008年調升至「瀕危」級別，2012年更評定為「極度瀕危」，目前全球數量不到1000隻。台灣也已將其列入鳥類紅皮書之中。

工務局長楊欽富指出，今年茄萣濕地雨水豐富，使只有豐水年才會出現的稀有鳥類陸續到訪，不只迎來國際級的保育物種「黑面琵鷺」，「黑頸鸊鷉」、「白秋沙」及「寒林豆雁」也都是在台灣極為罕見稀有的冬候鳥，這次到來的青頭潛鴨更是比熊貓稀少的明星物種，使民眾更感受茄萣濕地魅力無窮。

公園處提醒，因應農曆春節，茄萣濕地遊客中心將於1月25日至1月31日閉館，於2月1日起正常開放，時間為每週三至週日上午9時至17時；閉館期間戶外區域沒有管制，遊客可多利用戶外賞鳥設備賞鳥。

另外也提醒民眾，保持適當距離欣賞，秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護珍貴自然資源與維護永續生態。

濕地潛水高手「青頭潛鴨」現蹤高雄茄萣濕地。 （高雄市茄萣區觀光發展協會攝）

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