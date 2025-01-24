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    妙！民眾kuso料理「魚頭君」 台南市府回敬「浮水魚羹」地圖

    民眾KUSO魚頭君在水上「看起來都很美味」。（南市觀旅局提供）

    民眾KUSO魚頭君在水上「看起來都很美味」。（南市觀旅局提供）

    2025/01/24 16:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南觀旅局即起自2月12日在環河街運河河畔舉辦「如魚得水．跟著魚頭君來台南走春」活動，打造觀光大使「魚頭君」為主角的14米寬大型氣偶，就有民眾開玩笑說「看起來都很美味」，甚至聯想到在地美食浮水虱目魚羹，觀旅局也大方回應祭出浮水魚羹地圖。

    市長黃偉哲表示，此次展出，不僅象徵台南注重在地創意，也展現了這座城市的慢活魅力。魚頭君懶洋洋地躺在運河上曬日光浴，就像台南自在悠閒的生活般，歡迎民眾在春節期間悠閒走訪。

    順遊之際，別忘了台南是虱目魚的故鄉，各種讓人垂涎的虱目魚料理隨處可見，從在地最鮮或煎或滷的虱目魚腸，到虱目魚粥、虱目魚肚湯、煎虱目魚肚、虱目魚丸湯，再到酥炸虱目魚柳／魚背鰭，全身各式烹調方法，展現了台南人對虱目魚的熱愛與巧思，不如趁著台南走春品嘗一番。

    魚頭君悠閒漂浮在水面，讓不少網友聯想到台南小吃「浮水虱目魚焿」，觀旅局特別整理出35家浮水魚羹地圖讓大家按圖索驥，其中保安路必吃小吃「阿鳳浮水虱目魚焿」，傳承超過60年，使用在地虱目魚肉製成Q彈滑嫩的魚漿，搭配濃郁羹湯再加香菜、薑絲與烏醋，堪稱經典美食之一。

    觀旅局局長林國華表示，展出現場特別設置大型釣竿，讓民眾可以在「最佳釣點」與魚頭君一起互動合影，歡迎大家多多分享及展現釣魚頭君的kuso創意。而想搭乘運河遊艇近距離賞魚頭君的朋友，記得預約船家2月5日前的運河航程。此外，只要跟水上大型魚頭君合照，還能參加抽獎。

    觀旅局在展出現場設置大型釣竿，讓民眾可以在「最佳釣點」與魚頭君互動合影。（南市觀旅局提供）

    觀旅局在展出現場設置大型釣竿，讓民眾可以在「最佳釣點」與魚頭君互動合影。（南市觀旅局提供）

    民眾KUSO魚頭君在水上「看起來都很美味」，讓人聯想到在地美食「浮水虱目魚羹」，觀旅局祭出「浮水魚羹」地圖回應。（翻攝google map）

    民眾KUSO魚頭君在水上「看起來都很美味」，讓人聯想到在地美食「浮水虱目魚羹」，觀旅局祭出「浮水魚羹」地圖回應。（翻攝google map）

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