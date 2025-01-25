長輩提前給1900元紅包 她怒噴「故意詛咒小孩」惹一票網友吐槽

農曆新年將至，不少孩子與家長期待能從長輩手中收到多少紅包。示意圖。（資料照）

2025/01/25 00:47

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少人過年最期待收到紅包。有媽媽發文抱怨，老公家的親戚提前給他們家孩子包紅包，金額卻是單數的1900元，她氣得認為對方是「故意詛咒孩子」。不過，不少網友紛紛吐槽，還直言若是「包19萬」就不會氣成這樣。

女網友在Dcard以「親戚包給小孩紅包1900」為標題發文抱怨，過年快到了，老公家其中一名親戚提前包紅包給他們家2個孩子，她聽到老公告知金額是單數「1900元」，當場傻眼，打開2份紅包親自確認，最後發現一包裡面裝著一張1000元、一張500元與4張100元，另一包裡面則是3張500元、4張100元。

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傳統習俗上，紅包金額要盡量避免給「單數」，熟知這點的原PO氣憤寫道，「紅包收過那麼多真的第一次看到單數欸！包給孩子200、600都好，我不在意金額，畢竟是人家的心意，但單數我真的不行，是在詛咒我的孩子嗎？」，她事後請老公打電話給那位親戚，詢問為何這麼做？

親戚解釋，若包2000+2000=4000，4不吉利，所以才包1900+1900=3800，但她並不買單這說法，「2包1900真的沒有比較好欸，是2包單數欸，活得比我們久，這樣包紅包的邏輯我真的不懂，反正我請老公退掉紅包，親戚硬塞的話，就跟他們拿紅包袋就好。一直說他們沒有惡意，但我真的感受到滿滿的惡意。」

貼文一出，引起大批網友熱議，不少人紛紛留言吐槽，「不爽不要收，退回去就好」、「包紅包本來就是一個心意而已」、「兩包1900加起來就有3800了，是雙數」、「我就不信他如果包19000，你會不接受」、「今天人家包19萬，不相信妳還上來靠腰」、「有夠難搞，要我下次過年一定離你這種親戚越遠越好，順便省一筆錢」。

也有許多網友表示理解原PO，認為包紅包本來就要要注意忌諱。對於網友們熱議，原PO補充回應說，那位約60歲的親戚平時愛挑事端，還會欺負自己的每個兄嫂，甚至有把人欺負到離婚的不良紀錄，就連她的婆婆也曾被對方欺負，從小看在眼裡的老公也看出這次是對方在試探，因此才認為這份紅包金額是故意的。

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