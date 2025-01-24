救國團連番爭議！墾丁爆封路經營 劍潭青年活動中心道路未開難解塞車

救國團將公有馬路用鐵門封住，讓出入墾丁青年活動中心馬路只剩一條，以利自家收門票。（民眾提供）

2025/01/24 16:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團青年活動中心等住宿場所，納管期限於2025年1月到期，立法院日前三讀通過「發展觀光條例」部分條文修正案，將申請旅館業登記時限展延5年至2030年。知情官員透露，劍潭青年活動中心那塊國有土地是風景特定區，北市都市計畫有規劃一條「既成道路」，但因救國團經營旅館無法闢路，再展延5年，劍潭一帶塞車仍無解。

國民黨附隨組織救國團經營的劍潭青年活動中心，2016年與台北市政府簽訂協議，土地租約到2024年12月底，屆期須無償移轉所屬建物產權給市府。

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不過，黨產會調查發現，救國團劍潭青年活動中心合約到期竟不用搬遷，北市府直接「完成點交」。1月7日國民黨更進一步修正「發展觀光條例」落日條款展延5年，為救國團大開後門。

熟稔地政的官員表示，目前救國團劍潭青年活動中心那塊土地屬於國有財產，在都市計畫分區是劃為風景特定區，北市府有規劃一條「既成道路」，道路位置在園區內池塘附近，由於劍潭青年活動中心長年在那園區圍起來，這一條路無法開闢，現在又展延5年，塞車問題依舊無解。

官員指出，這一條路若打通，可以從承德橋下經現在的劍潭青年活動中心園區，直接上新生高架道路或往中山北路一帶，不必像現在整個車流塞在通河街、基河路。

墾丁青年活動中心 封閉公家道路

官員提及，救國團青年活動中心的道路問題，不是只有劍潭這一處。救國團墾丁青年活動中心坐落國有土地，救國團雖然有付租金，但卻把一條公家道路封起來，以便收取入園門票，前幾天有去南部考察，路依舊是被封起來的狀態，當地民眾覺得不方便。

「墾管處以前會要求不可封路！」官員批評，走被封起來的那條馬路，車輛可以不用行經墾丁大街的攤販區，直接從另一端從出來，救國團封路不讓民眾行駛，等於民眾少一條路可走。請問救國團憑什麼封路？道路用地不可能租給救國團的，就算救國團有租旁邊的國有土地，也不能封路。

他強調，墾丁是交通瓶頸點，相關單位難道不用處理，讓當地的交通更順暢，這件事絕對要以公眾利益優先，怎麼會縱容救國團將墾丁的道路封起來。如果這樣可以的話，一般民眾是否也可比照按理，向政府租一塊地，然後把路封起來，反正有繳租金就好，土地自己佔用，天下哪有這樣道理。

救國團劍潭青年活動中心在台北市都市計畫分區中，被劃定在風景特定區 （綠色區域），該都市計畫有一條「既成道路」橫貫園區，目前尚未開闢為道路。（民眾提供）

救國團劍潭青年活動中心衛星影像，若以都市計畫圖套疊，可以看到有一條「既成道路」橫貫園區，尚未開通為馬路，此路段可以有效解決劍潭一帶塞車問題。（民眾提供）

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