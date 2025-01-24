苗栗市扶弱助學獎助學金頒獎 100名學生受惠

苗栗市長余文忠（後排中）等人表揚苗栗市績優學子，每人頒發5千元獎助學金。（苗栗市公所提供）

2025/01/24 16:20

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市長余文忠為鼓勵苗栗市才藝績優、品行優良之經濟弱勢學生，於上任後，隨即設立「苗栗市扶弱助學專戶」，並決議每學期均辦理扶弱助學獎助學金頒獎典禮。今（24）日頒發給100位具有才藝績優、品行優良的學生，每人獲獎助學金5000元。

苗栗市公所指出，此次透過各學校或地方里長及代表推薦符合資格的學生，都是身處逆境，卻無懼困難，不被逆境所擊敗，反而激發出力爭上游的精神，更能體貼家人、熱心助人，正向面對挑戰的態度。也希望透過這個活動，讓更多企業和團體注意到這群孩子，一起共襄盛舉，讓亟需扶助的孩子得到更多鼓勵與協助。

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余文忠表示，看到縣長鍾東錦每年捐出100萬元薪資，作為學生獎助學金，已連續捐了7年，高達700萬元，盼藉此激勵青年學子努力向學，自己也深有同感，當選後除捐出選舉的補助款和結餘款外，再加上其母親為善不落人後，共捐助100萬元，往後每年也固定捐出50萬元薪資。此善舉也牽動了地方善心人士的踴躍捐款，目前專戶共累計220多萬元，作為苗市經濟弱勢學生之獎助學金。透過每學期持續地頒獎，表揚鼓勵身處逆境仍保有熱心、孝順和努力向學的孩子，希望他們安心就學，進一步學習自立。

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