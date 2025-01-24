春節衝合歡山追雪注意！中橫管制路段放行時間曝

農曆春節9天連假即將展開，太魯閣國家公園管理處提醒合歡山追雪注意事項。（太管處提供）

2025/01/24 16:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕農曆春節9天連假即將展開，不少人要到合歡山追雪，太魯閣國家公園管理處提醒遊客，上山前做好保暖準備，蒐集交通資訊，備妥雪鏈；花蓮市公所指出，因應新年假期旅遊人潮，整理出市區60多處停車場位置，希望給民眾更方便的旅遊經驗。

太管處指出，有些民眾可能正計畫在春節期間上合歡山，呼籲切勿在合歡山區有亂丟垃圾、露營、炊煮、營火、燃放鞭炮、煙火、攜帶寵物進入禁止區域、在禁煙區吸菸等違法行為，依法最高罰款3000元整。非法燃放鞭炮、煙火，恐引起森林火災，除了面對鉅額罰款，還有天價的民事求償以及刑事責任。

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太管處提醒民眾留意雪季期間交通管制資訊，公路局東區養護工程分局指出，台8線中橫公路關原到太魯閣口路段，1月25日到2月2日農曆春節連假期間，關原到天祥每天6點到16點30分雙向放行不管制，夜間管制；天祥到太魯閣口路段，6點到17點30分實施交通維管制放行措施。

公路局太魯閣工務段指出，天祥到太魯閣口路段，天祥往閣口東行方向：每天6個點段放行，6點~7點、7點~8點、10點~11點、13點~14點、16點~17點，及17點~17點30分，其中，6點~7點及17點~17點30分兩點段採雙向通行，其餘放行點段均單向往東（往閣口）通行。

閣口往天祥西行方向，每天採5個點段放行，分別是6點~6點30分、8點30分~9點30分、11點30分~12點30分、14點30分~15點30分及17點~17點30分，其中，6點~6點30分及17點~17點30分兩點段雙向通行，其餘放行點段均單向往天祥通行，18點30分到翌日上午6點夜間封閉管制。

太管處提醒上山民眾考量自身健康狀況及車輛狀況，四輪傳動車輛較適合開往山區，備妥雪鏈、保暖物品並有充足睡眠；當有頭痛、嘔吐、厭食、全身倦怠等現象，極有可能是高山症反應，應立即下山；高山地區冬季公廁水管容易結冰，有可能面臨公廁封閉或無水清潔的情況，建議上山點減少飲食，先在清境、關原等地區上好廁所，等下山後，再好好的用餐。

市公所指出，花蓮市設立多處公共停車場，免費提供民眾使用，公所整理出市區停車場清單，讓大家在旅遊中不必為車位煩惱，詳細停車場位置可以上花蓮市公所官網查詢，或是上花蓮縣政府花蓮交通e點通網站查詢。

花蓮警分局指出，春節連續假期人、車流量增多，花蓮警察分局針對市區重要路口，例如中山路、中華路、民國路、林森路等以及重慶市場、年貨大街、燈會及東大門夜市等等人潮聚集處加強交通疏導及違規取締，即日起到2月2日執行，呼籲民眾多利用停車場，勿違規停車，切勿酒後駕車。

農曆春節9天連假即將展開，公路局東區養護工程分局請民眾注意台8線中橫公路管制時間。（公路局提供）

太魯閣國家公園管理處提醒民眾上合歡山追雪注意事項。（太管處提供）

農曆春節9天連假即將展開，花蓮市公所整理市區停車場位置，希望民眾多加利用。（市公所提供）

農曆春節9天連假即將展開，花蓮市公所整理市區停車場位置，希望民眾多加利用。（市公所提供）

農曆春節9天連假即將展開，花蓮警分局將加強市區交通的管制與疏導。（花蓮警分局提供）

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