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    營造百萬花海！花蓮大農大富平地森林園區 春節走春好去處

    花蓮大農大富平地森林園區，春節期間營造百萬花海，是適合走春的好去處。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮大農大富平地森林園區，春節期間營造百萬花海，是適合走春的好去處。（林保署花蓮分署提供）

    2025/01/24 16:10

    〔記者游太郎／花蓮報導〕位於花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，種植大片的油菜花與大波斯菊花海，預計春節期間全面盛開，百萬株花朵妝點園區，為新春增添了無限風采，是春節期間走春的好去處。

    林務暨保育署花蓮分署指出，大農大富園區在春節期間，營造近5公頃的大面積花海，今年新增大波斯菊、百日草等花種與金黃油菜花互相搭襯，帶來紫金絢麗的視覺饗宴；除賞花外，從1月29日至2月2日（春節初一至初五），舉辦「金蛇繞福，翻轉平森好運到」新春活動，民眾至遊客中心服務台參與平森動物翻牌遊戲，挑戰記憶力，有機會帶走限量精美好禮，包括租車折價券、國產材小物、小花蔓澤蘭系列產品等豐富獎品，數量有限，送完為止。

    花蓮分署表示，春節期間暢遊大農大富園區今年多了新選擇，1月29日至2月2日特別推出限定「森林遊園小火車」，由當地生態解說員隨車導覽解說，藉由豐富有趣的故事，讓民眾對園區多樣豐富的生態有更多元認識，歡迎民眾在春節連假期間至園區購票搭乘電動小火車，放鬆身心享受平地森林精采萬變的美麗風貌。

    大農大富平地森林園區是台灣首座平地森林，佔地1250公頃，擁有多達20種、超過百萬株的樹木，生態環境極為豐富。園區擁有全台獨一無二的森林自行車道，地形平坦適合騎車或散步走春。

    大農大富平地森林園區春節推出遊園專車及導覽服務。（林保署花蓮分署提供）

    大農大富平地森林園區春節推出遊園專車及導覽服務。（林保署花蓮分署提供）

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