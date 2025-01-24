春節9天連假明登場桃機估單日14.5萬人出入境 建議提早3小時報到

桃園國際機場春節期間預估每日平均運量超過14.5萬人，機場公司董事長楊偉甫建議出國旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，預先確認安檢注意事項，多搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸工具，確保出遊行程順利。（記者朱沛雄攝）

2025/01/24 16:56

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕明天將開始連續9天的春節假期，桃園國際機場春節期間預估每日平均運量超過14.5萬人，機場公司董事長楊偉甫建議出國旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，預先確認安檢注意事項，多搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸工具，確保出遊行程順利。

機場公司董事長楊偉甫表示，這2天機場進出人潮越來越多，整體春節期間每日平均運量超過14.5萬人，最尖峰時候將會超過15萬人次，這是在疫情之後春節的最高峰。旅客出境尖峰日為1月25及26日，機場尖峰報到時間為5至7時、21時，入境尖峰日為連假最後2天2月1日及2月2日，班機抵達尖峰時段為6時、15時及21時。

請繼續往下閱讀...

楊偉甫指出，一航廈跟二航廈的旅客出境尖峰時段不一樣，一航廈的尖峰時段是在早上6點到下午2點，二航廈則有3個時段，早上的6點到9點、下午的2點到5點以及晚上的11點；建議要出國的旅客，盡量在這個尖峰時段前提早3個小時就出發到機場來，完成報到與行李託運後，就進入安檢區進行檢查，以節省時間，確保出遊行程順利。

楊偉甫說，機場出境的過程，包括進入機場交通動線、機場報到櫃檯、管制區內安檢等。希望在這個過程當中，CIQS單位大家通力合作，讓旅客能夠盡快地報到，通過的時候能有秩序地通過，讓旅客在20分鐘之內能夠通關，是機場公司努力的目標。

楊偉甫提到，這2天有發現自駕車旅客到機場之前可能會遇到塞車的情況，因此呼籲大家多利用大眾運輸系統，春節疏運期間機場捷運提早開站並於5:00與5:30加班發車，國道客運巴士也增開班次，讓旅客能夠利用大眾運輸工具就可以快速地到達機場。

機場公司也提醒旅客進入安檢區前，提前脫下外套、帽子、圍巾及皮帶等衣物，倒空水瓶，取出隨身筆電，讓安檢過程更加迅捷順暢，確保出遊行程順利。

桃園國際機場春節期間預估每日平均運量超過14.5萬人。（記者朱沛雄攝）

桃園國際機場春節期間每日平均運量超過14.5萬人，機場公司董事長楊偉甫建議出國旅客在航班起飛前3小時抵達機場辦理報到手續，預先確認安檢注意事項，多搭乘機場捷運及客運巴士等大眾交通運輸工具，確保出遊行程順利。（記者朱沛雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法