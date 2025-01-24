台中原鄉首座 雪山坑公墓納骨牆啟用

和平區雪山坑納骨塔第一期工程設置510個骨灰（骸）櫃。（台中市府提供）

2025/01/24 16:15

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市府協助和平區解決部落公墓滿葬問題，興建達觀里雪山坑公墓納骨牆，今（24）日舉行啟用典禮。民政局長吳世瑋表示，除雪山坑納骨牆啟用，竹林公墓納骨牆也將於今年3月完工，還有雙崎及齡恩路納骨牆興建工程也持續推進中，將有效紓解泰雅部落公墓滿葬壓力。

台中市原住民部落首座納骨牆啟用活動，市議員古秀英、民政局長吳世瑋、副局長彭岑凱、生管處長柯宏黛、和平區長吳萬福、和平農會總幹事李順冬、和平區民代表羅清輝、吳天祐、達觀里長李嬋娟、雪山坑部落第11代頭目陳榮爵、部落主席陳政治等人均出席。

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吳世瑋指出，部落重視在地安葬，祖靈才能安息。雪山坑公墓納骨牆得來不易，歷經部落會議達成共識，完成禁葬、遷葬、起掘暫厝，並推動興辦事業及水保計畫。為加速推動工程進度，民政局副局長彭岑凱協助公所及市府跨機關的聯繫與合作，工程施作期間更歷經多次豪雨及颱風，如今工程順利且如期完工；感謝各市議員及代表會、里長的協調及支持，攜手提升原鄉殯葬設施量能。

和平區幅員遼闊，全區現有12座原住民族傳統部落公墓，除第五公墓納骨塔為和平區僅有的骨灰（骸）存放設施，其餘各公墓大多接近滿葬或有疊葬情形，考量地理上阻隔及興建納骨塔用地取得不易，並配合原住民族傳統地域觀念，改採納骨牆設計。此次雪山坑公墓納骨牆由市府動支第二預備金補助300萬，和平區公所自籌890萬，共斥資1190萬元打造，提供部落居民更優質的殯葬環境。

雪山坑公墓納骨牆也結合在地自然景觀，另考量泰雅族民情習俗，跳脫樓塔式建築概念，設有祭儀平台供族人祭祀追思，打造互動聯誼的活動場域。第一期工程已設置510個骨灰（骸）櫃，其中骨灰櫃位408個、骨骸櫃位102個，未來可再增設408個，將可紓解當地至少30年的殯葬需求。

生管處長柯宏黛表示，此次雪山坑公墓納骨牆規劃，經過部落會議達成共識，將原本的傳統公墓，改造成符合原民特色的殯葬設施，讓族人慎終追遠也邁向環保與現代化。

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