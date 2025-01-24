台南臨安橋改建耗資5億施工2年半 今通車了

臨安橋位居台17線主要聯絡幹道。（南市工務局提供）

2025/01/24 16:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新年行春來台南「過」新橋！連結市區主要幹道的台17線臨安橋，原本使用36年多的舊危橋，耗資5億、歷時2年半完工，趕赴農曆春節前，於今（24）日通車迎新年。

台17線臨安橋是安平、中西區主要幹道橋梁，2013年經橋梁檢測為危橋，帽梁開裂恐有落橋危險，且橋梁底過低，影響安平運河遊船通行河程，經市府向中央爭取經費，獲交通部全額約5億元補助，於 2023年9月封閉舊橋進行改建工程。改建新橋後，橋長總長（含引道）約200 公尺，寬度32.4公尺。

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今天通車前，台南市長黃偉哲前往視察表示，臨安橋使用逾36年，其改建經費5億元，由中央全額補助，本預計今年5月全部完工，今日先開放主橋讓車輛通行，後續才能封閉便橋並繼續施作人行道。臨安橋是來往安平區、中西區的重要道路，平常車流量相當大，顧及通行安全，終於能在今年春節前以新面貌迎接返鄉及春遊的民眾。

工務局長陳世仁表示，臨安橋新橋抬高後，通行舒適安全，橋下打通運河遊船瓶頸路段後，將延伸至中國城碼頭，使安平舊城區與中國城、沙卡里巴，能以水路運輸連結，打造安平運河觀光，可望成為台南新亮點。

工務局表示，新橋開放通車後，同時封閉臨時通行便橋，春節假期結束後，將進行臨時便橋拆除作業及護岸復舊工作。此外，新橋的人行道尚未完工無法通行，預計2個半月後才完工，欲行走人行道過橋的民眾，仍先行走臨時便橋的人行道，將安排義交24小時於道路路口指揮交通，降低對交通的衝擊。

臨安橋新橋今天開通前，市長黃偉哲（左）在南市立委林俊憲（中）與議員民代偕同下視察整備情形。（記者洪瑞琴攝）

臨安橋危橋脫胎換骨，改建後煥然一新。（記者洪瑞琴攝）

耗資5億改建的臨安橋新橋今天通車。（記者洪瑞琴攝）

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