玉山塔塔加黃喉貂、山羌頻遭路殺 走春上山留意車速

玉山塔塔加去年有3起黃喉貂遭路殺死亡，民眾上山走春應留意車速，以免危及動物生命。（玉管處提供）

2025/01/24 15:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加野生動物生態豐富，民眾開車上山偶有機會巧遇，惟多數動物個頭較小，導致去年就有5起山羌遭路殺，以及3起黃喉貂被撞死，還有許多鳥類、蛇類、爬蟲類等路殺通報，由於春節將至，走春遊客將變多，玉山國家公園管理處提醒，民眾開車上山務必放慢車速，維護行車安全，也能保護野生動物。

玉管處指出，塔塔加聯外道路包括往來南投的台21線新中橫公路，以及溝通嘉義的台18線阿里山公路，園區內沿途都有野生動物棲息，近期甚至有台灣水鹿被車輛嚇到在道路奔逃。

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去年在新中橫公路，累計就有5起山羌被路殺，並在該路線的同富隧道，也有2起黃喉貂因隧道內無燈光，加上行經的車速較快，導致路殺死亡，另有1起黃喉貂是在塔塔加往嘉義石山的路段被撞死，但更多遭路殺的是體型較小的物種，例如標蛇、蟾蜍等兩爬類動物，以及鳥類等。

玉管處提醒，園區本來就是野生動物的家園，道路開闢導致棲地破碎化，民眾開車上山應放慢車速，一旦看見動物才來得及反應，除能保障自身安全，也能守護動物生命。

玉山塔塔加去年有5起山羌遭路殺，民眾上山走春應留意車速，以免危及動物生命。（玉管處提供）

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