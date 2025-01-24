嘉縣走春太空教育館科學闖關 蓋婭莊園1/25~2/28雲嘉南免費入園

蓋婭莊園舉辦小王子主題展覽，1月25日至2月28日雲嘉南居民免費入園。（記者王善嬿攝）

2025/01/24 16:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節走春，嘉義縣太空教育館1月29日至1月31日（初一至初三），舉辦「2025回嘉真好，瑞蛇祥嘉闖關活動」，科學遊戲區、DIY活動多樣體驗，闖關通過還可獲贈小禮物；嘉義縣大埔美精密機械園區內觀光工廠集中，其中蓋婭莊園1月25日至2月28日（除夕休園）開放雲嘉南地區居民、12歲以下兒童免費入園。

嘉義縣科學教育中心表示，太空教育館以蛇年為主題規劃一系列活動，如「蛇連忘返遊戲區」有俄羅斯方塊、大型彈珠臺、氣墊投手王等遊戲，還有太空屋跳跳床，讓孩子可以在太空屋體驗短暫空中漂浮的感覺。

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此外，嘉大教授連經憶與林彥伯規劃「蛇麼都不奇怪科學DIY」，民雄科技中心、永慶科技中心及嘉義縣產業文化教育協會提供拳擊袋鼠、星空魔法存錢盒、中藥足浴包等多項DIY，讓孩子在手作過程認識科學。

另由嘉義大學植物醫學系教授林彥伯策畫特展「刁蟲小計」，提供大型紅火蟻手作材料包，作為完成展區學習單獎品，林彥伯並將在闖關活動期間，每天下午1、2、3點親自導覽。

臺灣科學教育館「數位互動艙」開放民眾體驗，以「勇闖一波冒險島」為主題，將「波」的知識融入數位遊戲中，1月29日到2月8日限時登場。

除有科學闖關活動促進親子互動，嘉義縣大埔美精密機械園區內如佐登妮絲城堡、丸聚星球、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、老楊方城市、蓋婭莊園等，農曆春節不打烊。

佐登妮絲城堡1月29日至2月2日佐美喵家族限時回歸，還有扭蛋車、醒獅團表演、財神爺送發財金等活動；老楊方城市春節期間天天營業，設有喜氣洋洋佈置、精緻壁畫適合打卡，新年還有滿額抽獎。

蓋婭莊園舉辦小王子主題展覽，春節期間舉辦天降紅包、市集擲筊等年味活動，1月25日至28日雲嘉南居民、12歲以下兒童免費入園。

嘉義縣太空教育館初一到初三闖關、科學DIY活動豐富。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣太空教育館初一到初三闖關、科學DIY活動豐富。（嘉義縣政府提供）

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