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    東彰快速道路通車 恐衝擊高鐵「最廢車站」進出入次

    東彰快速道路通車，大大縮短員林到高鐵台中站的行車時間。（照片由彰化縣府提供）

    東彰快速道路通車，大大縮短員林到高鐵台中站的行車時間。（照片由彰化縣府提供）

    2025/01/24 16:17

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕東彰快速道路今天（24日）全線通車，大大縮短高鐵彰化站到高鐵台中站的平面道路行車時間，預料這條快速道路將意外促使員林市前往台中站搭高鐵的民眾增加，換言之高鐵彰化站的人數有可能減少。

    根據最新出爐的資料，高鐵彰化站去年10月進出站人次為7萬2129，在全台12個站點中依然墊底，倒數第二的是苗栗站9萬3649人。

    東彰快速道路通車是否讓彰化站擺脫墊底的命運？近日成為道路通車的熱議話題。

    在彰化站排班的黃姓計程車司機說，彰化站位於田中，到員林市區約25分鐘車程，員林是南彰化最大城市，彰化站很多乘客來自員林，例如住在員林市的前彰化縣長魏明谷就天天坐高鐵到台北上班。

    黃姓計程車司機說，彰化站被稱為「最廢的車站」，弦外之音就是停靠的車次少，與台鐵沒有共構，因此員林人大都搭台鐵去台中烏日站再轉搭高鐵，現在東彰快速道路通車，大大縮短平面道路到台中站的行車時間，很多開自小客車的員林人恐會利用這條快速路道到台中站。因東彰快速道路從員林到台中站約40分鐘，可以避掉台1線的塞車，比以前省10分鐘，高鐵車次又多。但彰化站有200多個免費的停車場車位，吸引許多員林開車族進出，將來這個福利如果沒有了，對彰化站的影響將會很大。

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