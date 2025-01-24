彰化人等了30年！東彰最後3.7公里貫通 空拍畫面曝光

彰化東彰分段開通，北段從花壇到員林，也分兩次通車，日前先開通大村到員林路段，今天再開通最後一段大村到花壇路段，最後一段通了，宣造東彰全線開通。（圖縣府提供）

2025/01/24 15:50

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣東彰道路（簡稱「東彰」）全長約28.2公里，串連花壇鄉至二水鄉，經過多年分段施工，最後一段從花壇鄉台74甲線至大村鄉中正東路約3.7公里，今天下午4點通車，標誌著這條沿八卦山脈東側的「東縱」道路全線貫通。

東彰是彰化縣繼台1線中山路、縣道137線山腳路後，第三條南北向主要道路，總經費88億元，由中央補助興建，起點自花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口（台74甲線9K+960），終點至二水鄉東彰南路一段與民生路口（縣道141）。

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2014年，前彰化縣長魏明谷在競選時提出東彰道路計畫，分3階段推動。中段率先通車，南延段於本月12日啟用，而北延段分兩階段，本月18日先開通大村至員林路段，今天則完成大村至花壇段，終於全線通車。

東彰全線通車後，串聯台74甲線（東外環）、台76線（東西向快速道路漢寶草屯線）及台3線，北接國道三號快官交流道，南接國道三號中興、南雲及未來的林內交流道，達成「30分鐘生活圈」的目標，讓台中、雲林、南投往來更便利，彰化交通建設再向前邁進。

縣府今天在花壇舉辦通車典禮，舞龍舞獅熱鬧登場。縣長王惠美表示，未來從台74甲線可直達二水地區，原需75分鐘的車程，如今縮短至約30分鐘，讓交通更順暢。

花壇鄉的縣議員顧黃水花表示，地方盼了30年，終於等到東彰全線通車。她說，花壇地理位置尷尬，往北是彰化市，往南是員林市，長期被忽略。如今東彰貫通，將帶動地方發展，讓外界看到花壇的美景和美食，當地青農更在水果比賽屢奪冠軍，歡迎大家來花壇走走。

東彰北段經過花壇、大村、員林，全長約10.4公里，總經費約40.6億元，道路寬28公尺，速限70公里，沿線設有庇護島、綠底行穿線、左轉專用道等交通設施，提升行車安全。

東彰北段經過花壇、大村、員林，全長約10.4公里，道路寬28公尺，速限70公里。（圖縣府提供）

東彰道路是彰化縣第3條南北縱向的道路，臨八卦山脈東側開發。全線北段、中段各限速70公里，南延段因路幅較小，限速60公里。（圖縣府提供）

東彰最後一段從花壇鄉台74甲線至大村鄉中正東路約3.7公里，縣府今在花壇鄉舉辦通車典禮。（記者張聰秋攝）

通車典禮舞龍舞獅助陣，場面熱鬧滾滾。（記者張聰秋攝）

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