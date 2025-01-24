嘉市送年菜及加菜金 發送420戶弱勢戶與獨老

嘉市今天起開始放送年菜及加菜金給弱勢戶與獨居老人共420戶，讓他們感受社會溫情。（記者丁偉杰攝）

2025/01/24 15:07

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕年節將至，嘉義市政府結合九華山地藏庵舉辦「開運年菜捐贈及發送活動」邁入第8年，由嘉市餐飲業職業工會協助料理成美味佳餚，今年贊助年菜及開運加菜金合計84萬元，同時贈送開運加菜金1000元，以符合個別家庭所需，今天起開始放送給弱勢戶與獨居老人共420戶，讓他們感受社會溫情。

捐贈活動在九華山地藏庵廟埕舉行，現場邀請東吳高職餐飲管理科學生表演年菜上菜秀，隨後由市府社會處社工團隊分送年菜給家戶。

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市長黃敏惠說，每年在春節前夕發放年菜，關懷弱勢，市府社工團隊不僅親自將年菜送到每戶家庭，更帶著關懷與問候，讓每位受助者感受到來自社會的溫暖，也期許透過拋磚引玉，讓更多人加入關懷弱勢行列。

九華山地藏庵董事長黃俊森說，開運年菜捐贈已連續舉辦8年，至今金額累積573萬4000元，共計3080戶受惠；今年贊助年菜及開運加菜金合計84萬元，為讓受贈家庭能夠採買喜愛的年節食品，特別贈送開運加菜金1000元，以符合個別家庭所需，同時有獲贈「紅包」的喜悅感，希望在菩薩庇祐祝福下，讓弱勢家庭能溫馨過好年。

今年年菜分別為雞鳴報福（全雞）、好彩頭（蘿蔔糕）、魚躍龍升（魚）、香臘迎春（臘肉）、步步高升（蛋糕）、飽滿珍榖（白米）、大悲水及另外加碼的1000元開運年菜金。

嘉市政府結合九華山地藏庵舉辦「開運年菜捐贈及發送活動」今年邁入第8年。（記者丁偉杰攝）

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