最大兩棲爬蟲館在學甲頑皮世界 家扶中心扶助家庭搶先參觀

台南學甲頑皮世界野生動物園打造全台最大的「兩棲爬蟲館」。（園方提供）

2025/01/24 15:12

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲頑皮世界野生動物園打造全台最大的「兩棲爬蟲館」，將在1月29日大年初一開幕，園方今天邀請北台南家扶中心的扶助家庭搶先參觀特色展區，藉拋磚引玉，希望更多人一起寒冬送暖。

頑皮世界特別安排保育員教育導覽，一到入口就是球蟒迎賓，有的家扶生邊摸邊叫，大門口前的4公尺高變色龍頭，也是大家和遊客最愛的拍照打卡點，遊客可以從變色龍嘴巴探出頭，成為它的「最佳食物」。

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館內全新打造的「兩憩咖啡」，也同步亮相，特色咖啡配台南知名甜點品牌「狸小路」，讓遊客在雨林中喝咖啡，窗戶外就能看見鱷魚和箭毒蛙，觀看體驗特別。

重新打造的兩棲爬蟲館，展出蛇、蟒、蜥蜴、變色龍、烏龜、鱷魚、青蛙、蟾蜍等物種，場館內還有必須模擬爬蟲爬行才能參觀的水域隧道、可以探出頭和「希拉毒蜥」對眼相看的特殊觀賞角度；沒有圍欄玻璃、近距離觀賞變色龍。

園方說，館內的「薩氏巨蜥」、「鼋（亞洲巨鱉）」、「國王變色龍」、「翡翠樹蚺」更是全台唯一公開展出。1月25日至2月2日在兩棲爬蟲館還舉辦「創意拍照票選」，挑戰萬元獎金。

可愛的變色龍。（頑皮世界提供）

柳營尖山埤渡假村春節推出泡泡秀等過年活動。（南市觀旅局提供）

「兩棲爬蟲館」門口前的4公尺高變色龍頭，家扶生合照，是遊客最愛的拍照打卡點。（頑皮世界提供）

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