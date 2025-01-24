嘉164縣道嘉雄陸橋至民雄交流道改善工程 今提前開放通行

嘉義縣164縣道民雄陸橋至民雄交流道路段近日道路工程完成，今在農曆春節前開放通行，嘉義縣長翁章梁等人今現勘了解後續工程。（記者王善嬿攝）

2025/01/24 14:58

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣164縣道民雄陸橋至國道一號民雄交流道路段，是連接民雄鄉至新港鄉、2條高速公路要道，因人行道鋪面老舊、路基乘載力不佳，嘉義縣政府爭取國土管理署補助加上自籌款，斥資1億1469萬3000元進行整合工程，預計3月完工、現進入收尾階段，今提前開放通行，以利民眾返鄉、出遊交通順暢。

嘉義縣長翁章梁、民雄鄉長林于玲等人今現場會勘，林于玲表示，此路現稱「民新路」，為民雄到新港道路，為強化鄉親印象、與此段道路連結，將請議員提案，爭取重新命名「打貓大道」。

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翁章梁說，164縣道因大型車輛進出頻繁，導致路基產生問題，經向中央爭取經費、加上縣府自籌，辦理「嘉義縣民雄交流道縣164人本路廊整合計畫」，採用新工法及材料改善、強化路基，同時整理人行道、增設路邊停車格、更改轉彎路口路型設計等提升行人安全，從民雄陸橋到民雄交流道雖短短910公尺，卻是重要交通要道，透過道路整理後，讓整條路更穩固安全、符合駕駛與行人的用路需要。

縣府建設處長郭良江今簡報，整合工程是嘉縣首次使用改質四型瀝青混凝土鋪設，黏性更強、能增加道路強度，並首次使用冷拌再生瀝青混凝土作為基底層，解決瀝青刨除料去化問題，減少對環境的衝擊。

郭良江說，除路基改善，與安和路交會的路口因常有車輛迴轉、險象環生，透過增加轉彎空間改善；道路從2線快車道、1線慢車道，調整為2線快車道、1線混合車道，路邊劃設停車格；電纜地下化、變電箱位置調整，改善市容。

建設處道路工程科長何宜忠說，道路工程已於近日完成，今起開放通行，後續依據地方意見微調，以及進行植栽綠美化，預計3月完工。

嘉縣164縣道民雄陸橋至民雄交流道路段，經施工改善人行道鋪面、電纜地下化等提升行人安全與市容美觀。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁（右五）、民雄鄉長林于玲等人今聽取工程簡報。（記者王善嬿攝）

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