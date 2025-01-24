成大鳳頭蒼鷹1.5小時嘿咻3次 鳥友：麻雀交配次數更驚人

成大光復校區交配中的鳳頭蒼鷹。（圖由鳥友謝其良提供）

2025/01/24 15:32

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正值鳳頭蒼鷹的繁殖季，台南鳥友謝其良長期在台南進行鳳頭蒼鷹的生態記錄，上週在成大光復校區記錄到一對鳳頭蒼鷹在1.5小時內交配了多達3次，鳥友打趣說不愧是台灣猛禽。不過，麻雀交配的次數更頻繁驚人，他曾看過麻雀交配次數平均約1分鐘1次，推測這應該為了確保成功繁衍後代，所以次數多一點。

鳥類專家、生物多樣性研究所副研究員林大利表示，大多數鳥類的交配行為，是雄鳥和雌鳥之間短暫的洩殖腔接觸，稱為「泄殖腔之吻」（the cloacal kiss），接觸時間只有幾秒鐘。如果是相同個體，反覆的交配動作或頻繁的交配次數，是為了確保洩殖腔接觸的短暫時間內能確實受精，以避降低繁殖失敗的風險。鳥類和哺乳類也都有為了歡愉而進行交配動作的案例，但這樣的研究不易執行。

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林大利說，不同鳥類之間的繁殖行為差異甚大，是很正常的事情。畢竟生殖器官的構造、體型大小、代謝率、遭受捕食的風險、其他雄鳥的競爭強度，都截然不同。

鳥友謝其良在台南各大小公園及校園綠地進行鳳頭蒼鷹的生態觀察，迄今已5年多。他說，上週到成大光復校區觀察，一早母鳳頭就守在巢邊呼叫老公，他就知道今天有戲了，3分鐘後公鳳頭出現進巢內整理一番後就展開愛的行動，結果記錄到3次，這是本繁殖季首次記錄到，在1.5小時內愛愛了3次，之前有過連3次紀錄的只在祥合公園遇過，一般都是1至2次。

他說，麻雀交配次數更頻繁驚人，之前曾在新化林場記錄到一對麻雀在短短10幾分鐘，愛愛了10幾次，平均約1分鐘1次。他笑說，這隻公麻雀還真猛！

目前正值鳳頭蒼鷹的繁殖期，鳥友記錄到成大光復校區的鳳頭蒼鷹，在1.5小時內交配了3次。（圖由鳥友謝其良提供）

鳥友謝其良曾遇過麻雀交配的次數比鳳頭蒼鷹更頻繁驚人。（圖由鳥友謝其良提供）

鳳頭蒼鷹為台灣的猛禽留鳥，原棲息於中、低海拔山區，現今已擴散至都市的公園綠地。（圖由鳥友謝其良提供）

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