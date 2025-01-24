蛇還是蚯蚓？竹市燈會副燈造型引熱議

新竹市「蛇麼都好玩」燈會活動在護城河的小副燈遭疑是蚯蚓游來游去，市府稱不是蚯蚓，因有蛇信取「蛇麼好事都花生」意涵。（記者洪美秀攝）

2025/01/24 15:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市2025新竹過好年「蛇麼都好玩」燈會活動近期已陸續裝置完成，有市民稱位在護城河晶品城岸的小副燈像是一群蚯蚓在河裏游來游去，形狀相當奇怪。對此，市府說明，小副燈特別設計了蛇信（蛇的舌頭）以供辨識，並不是蚯蚓，加上類似花生的造型，寓意「蛇麼好事都發生」。

有市民在臉書各社團指出，竹市今年蛇年燈會位在護城河畔的小副燈，看起來就是一群蚯蚓在河裏游來游去，根本就不是蛇，且形狀還是一坨一坨樣貌，無法呈現蛇的樣態，甚至小蛇成了花生的圖案，到底是植物還是動物，讓人看了霧煞煞，一頭霧水，還有人說像毛毛蟲。

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對此，市府表示，今年會在竹市重要地標—東門城與護城河周邊盛大舉辦春節燈會活動，時間從25日到2月16日為期23天，有燈光作品展覽，還有趣味DIY、元宵市集以及蛇年限量小提燈免費領等多項互動體驗。

城銷處表示，25日會在東門城舉辦點燈儀式，主燈為「蛇彩繽紛」，象徵新竹市蛇年燈會啟動，市民可到護城河畔欣賞「蛇來搖搖」、「蛇麼好事都花生」、「誰是蛇中蛇」、「蛇蛇游來游去」、「七彩變變蛇」以及「蛇君」等6座充滿童趣及創意的燈光作品，也邀請市民來發覺不同造型的蛇年燈景。

其中護城河畔的「蛇麼好事都花生」是以花生做為小蛇的樣態，而小副燈是蛇的樣貌，並非蚯蚓，可從蛇信可做辨識，結合花生樣態，就是取蛇麼好事都發生之意，期許蛇年事事如意。

此外，2月7日至9日也會在護城河親水公園舉辦元宵市集，有超過30家特色攤位，包括美食餐車、文創商品及在地特色攤位。活動期間，2月8日與9日下午2點起，提供DIY手工搖元宵及彩繪小燈籠等體驗活動（每日限額500名），現場會發送蛇年限量小提燈（每日限量3000份）。元宵晚會2月9日下午5點在新竹火車站前廣場舉行，有原子少年、吱吱等藝人陪伴市民歡慶元宵佳節。

新竹市「蛇麼都好玩」燈會活動在護城河的小副燈遭疑是蚯蚓游來游去，市府稱不是蚯蚓。（記者洪美秀攝）

新竹市「蛇麼都好玩」燈會活動，有小副燈被質疑是蚯蚓或是毛毛蟲，很難看出是蛇的意象。（記者洪美秀攝）

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