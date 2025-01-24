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    增加停車空間 春節9天連假高市熱門景點周邊增576臨時免費停車格

    今年春節9天連假，因應高雄各大景點將湧現車潮，交通局協調開放旗津、美濃、旗山老街周邊共20處，增加576個臨時停車格，供民眾免費入場停放。（交通局提供）

    今年春節9天連假，因應高雄各大景點將湧現車潮，交通局協調開放旗津、美濃、旗山老街周邊共20處，增加576個臨時停車格，供民眾免費入場停放。（交通局提供）

    2025/01/24 14:40

    〔記者黃良傑／高雄報導〕今年春節假期自1月25日至2月2日共9天，因應高雄各大景點將湧現車潮，交通局協調開放旗津、美濃、旗山老街等9處熱門景點周邊共廿處，春節期間提供臨時停車空間，增加576個停車格，供民眾免費入場停放。

    交通局表示，春節期間，高市各景點預計湧現大量出遊車潮，包括鼓山區南壽山、旗津區風車公園、旗山區旗山老街周邊、美濃區原鄉緣紙傘文化村及東門、福安、竹子門周邊、六龜區市區、寶來溫泉及新威地區、內門區南海紫竹寺等熱門景點。

    市府決定開放9處景點周邊10所學校、5處農田水利署工作站、4處市府機關轄管場所，以及1處民間企業場所作為遊客臨時停車的空間，各臨時停車空間場所開放時間略有不同，需依現場告示牌面所訂的開放時間停放，遵照現場人員指揮停放，並於每日規定關閉時間前離場。

    春節期間交通局同時加強稽查民營停車場收費情形，停車場業者於申請停車場登記證時，需提出最高收費費率，並報交通局備查，業者可於最高收費費率範圍內，依據市場機制進行停車收費，但須在入口明顯處公告現行費率及期間，為確保民眾消費權益，如有收費逾備查費率者，將依停車場法處3000至1萬5000元。

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