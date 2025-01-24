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    長榮航空招募逾百名地勤 大學畢業起薪43K起跳

    長榮航空即日起至2月7日止啟動年度地勤招募，開出超過百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（長榮航空提供）

    長榮航空即日起至2月7日止啟動年度地勤招募，開出超過百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（長榮航空提供）

    2025/01/24 14:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（24日）宣布，啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，涵蓋多種不同職類，大學畢業者起薪4萬3000元起，具備專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，報名日期自即日起至2月7日止，有意報考者可透過長榮航空網站http://www.evaair.com 完成線上報名。

    長榮航空表示，這次地勤人員將招募客運運務、貨運運務、客服人員等一般職類，以及資訊工程師、職業安全衛生人員等專業職類。長榮航空為使新進員工能夠充分發揮專長，將依個人專業背景分配至桃園/高雄國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等工作地點。

    長榮航空表示，未來公司也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會，為員工的職涯發展創造更多可能性。此次招募預計於2025年4月到5月分梯次報到。

    長榮航空表示，會為新進員工提供完善的教育訓練、暢通的升遷管道與良好的薪酬福利。長榮航空員工享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等多樣化的福利措施。

    長榮航空即日起至2月7日止啟動年度地勤招募，開出超過百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（長榮航空提供）

    長榮航空即日起至2月7日止啟動年度地勤招募，開出超過百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（長榮航空提供）

    長榮航空即日起至2月7日止啟動年度地勤招募，開出超過百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（長榮航空提供）

    長榮航空即日起至2月7日止啟動年度地勤招募，開出超過百名職缺，有意報考者可透過長榮航空網站完成線上報名。（長榮航空提供）

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