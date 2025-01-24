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    週日晚寒流南下北東轉濕冷 除夕轉乾「初一才減弱」

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    2025/01/24 14:24

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署今天（24日）說明春節年假天氣狀況，下週日（26日）晚間到下週一（27日）小年夜寒流南下，北部和東部轉為陰霾且有短暫雨的天氣，28日除夕當天轉為乾冷，直到初一（29日）寒流才會逐漸減弱。

    氣象署說明，今年春節假期天氣的冷暖變化幅度大，本月26日晚上到小年夜，各地氣溫驟降、北部和東半部更顯濕冷，除夕到初一清晨降雨趨緩轉乾冷，隨後白天起至初三，氣溫逐漸回升但日夜溫差大，初四以後會再次降溫。

    今年的春節假期長達9天，根據氣象署預報，1月25日（週六）、26日（週日）受東北季風影響，北部及宜花天氣偏涼，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，基宜、雙北山區可能有較大雨勢。

    26日晚上到27日小年夜，受到入冬第一波寒流南下影響，各地天氣明顯轉冷，尤其北部、東半部天氣陰霾有短暫雨、更顯濕冷；中南部山區也有降雨，高山地區還可能出現結冰或降雪的情況。

    28日除夕當天轉為乾冷，各地天氣晴朗，只有花東地區偶有零星降雨，但氣溫仍然偏低，尤其夜間清晨感受仍寒冷。29日初一白天起，寒流開此減弱，氣溫逐漸回升，但早晚依舊寒冷。

    29日至31日初三這段期間各地大多是多雲到晴，僅東半部偶有零星降雨。2月1日初四和2日初五，將有鋒面和另一波冷空氣影響，北部和東半部地區降雨機率再度增高，氣溫也會逐漸下降。

    氣象署表示，連假期間氣象署的服務不打烊，民眾可以透過官網或生活氣象App查詢最新的天氣預報。此外，26日、28日（除夕）、30日（初二）及2月2日（初五）將在臉書和IG的「報天氣」粉絲專頁提供最新的天氣預報圖卡。

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

    春節連續假期期間天氣狀況。（氣象署提供）

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