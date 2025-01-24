一牆之隔補助大不同？ 陳亭妃盼正視災民權益

0121地震造成台南多處嚴重災損，民眾反映一牆之隔補助卻大不同，立委陳亭妃呼籲，盼市府正視災民權益。（陳亭妃服務處提供）

2025/01/24 15:23

〔記者王姝琇／台南報導〕嘉義大埔21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，造成台南山區嚴重災損。立委陳亭妃接獲民眾陳情，指出房屋評定與補助機制中存在不合理差異，導致災民權益可能受損的問題。

民眾反映，有一整排受災建築經土木技師及結構技師評估後，卻同時出現紅單與黃單並存的現象。其中，紅單被認定為危險建築，需拆除重建；而黃單則無結構疑慮，只需完成修繕即可使用。

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民眾認為，問題在於這類房屋多數共用樑柱及牆壁，僅一牆之隔卻被判定為不同狀況，此舉可能導致紅單戶在拆除重建時面臨技術與施工上的困難，甚至影響鄰近黃單戶的房屋結構；且紅單與黃單的補助金額存在明顯差異，災民感到難以接受。

陳亭妃呼籲市府相關單位正視此問題，應盡快研擬可行方案，避免災民因評定分歧而遭受不公平對待。

另外，此次地震中，楠西、玉井地區許多受災房屋為早期建造的「磚造屋」或「土角厝」，但目前的補助標準並未明確涵蓋這類建築，缺乏判定依據，導致紅單與黃單的區分更為困難。面對這樣的特殊情況，陳亭妃強調，市府應運用行政裁量權，提出具體協助措施，保障每一戶受災家庭的權益。

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