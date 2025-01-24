日月潭版「秋紅谷」！甩髒亂污名 變身精緻後花園

日月潭水社中興停車場旁滯洪池，過去因蓄積排水長滿布袋蓮，經移除與落羽松美化後，展現如「秋紅谷」般的休憩景點。（記者劉濱銓攝）

2025/01/24 14:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭環湖自行車道是遊客必訪景點，但在熱鬧的水社路段，緊鄰中興停車場卻有處雨水滯洪池，因長年蓄積道路排水，以致長滿布袋蓮，環境髒亂相當殺風景，日月潭風景區管理處近期整頓水池，不僅清除大片布袋蓮，還廣植落羽松，打造成精緻後花園，1月27日將開放使用，讓遊客都能體驗日月潭版的「秋紅谷」美景。

日管處指出，中興停車場是水社地區最大停車空間，同時也是環潭自行車道水社路段重要節點，當地有座雨水滯洪池，附近道路的排水都會在此匯集，但因排水長期蓄積，導致水池堆積淤泥，並長滿布袋蓮，環境髒亂影響當地遊憩景觀。

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為此於去年展開水池整頓，不僅清疏淤泥，移除大量布袋蓮，讓水池可重見天日外，也以砌石工法固化周邊土坡，建置環狀步道，廣植落羽松進行綠美化等，一甩髒亂污名。

日管處說，近期工程完成，終於將髒亂點打造成精緻後花園，預計1月27日對外開放，春節可望讓往來的單車遊客，以及周邊飯店住客，都能體驗這處宛如「秋紅谷」的休憩景點。

日月潭水社中興停車場旁滯洪池，過去因蓄積排水長滿布袋蓮，經整頓移除後，水池也重見天日。（記者劉濱銓攝）

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