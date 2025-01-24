我國有機友善耕作面積創新高 有機耕作首度突破2萬公頃

我國有機耕作面積首度突破2萬公頃。（資料照）

2025/01/24 14:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨「有機農業促進法」逾2019年5月施行後，我國有機友善耕作面積再創新高，農糧署統計，截至去年底，我國有機耕作面積達2萬304公頃，首度突破2萬公頃，合計友善耕作面積達2萬7012公頃，占國內耕地面積3.47%，在亞洲國家名列前茅。

有機友善農業不僅有益土地生態，民眾更能吃得安心，不少民眾買菜買水果，都是有機友善優先，學校營養午餐、軍隊也鼓勵團膳業者使用有機友善食材，農糧署表示，113學年度明君每週使用有機友善蔬果量達495公噸，農民團體供應國軍副食去年使用有機蔬菜數量達1689公噸，占採購比例14.5%。

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為鼓勵農民投入有機友善農業生產，農糧署提供維護生態保育獎勵與有機農業生產補貼，有機轉型期驗證土地可申請6至8萬元，最長3年之獎補助，有機驗證土地及友善環境耕作得申請維護生態保育獎勵，每年每公頃3萬元；另為了讓有機農業可有群聚效果，也和地方共同開發設置有機農業促進區，台中、台東、宜蘭等已有5處共264公頃，也協助有機集團栽培區建設基礎公共設施含補助產銷設備共26處，達1705公頃。

農糧署表示，我國和紐、澳、日、美、加、印度、巴拉圭、英國共8國簽署有機同等性協議，可互認有機認證，農糧署表示，我國去年有機食品出口量達161公噸，創下新高紀錄。

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