台南鹿耳社區送年菜助弱勢 分享物資到屏東來義

鹿耳社區發展協會創會理事長蔡登進今日偕同志工發送年菜與物資，助獨居長輩過好年。（記者王姝琇攝）

2025/01/24 14:17

〔記者王姝琇／台南報導〕南市鹿耳社區連續17年自籌經費為獨居長者送餐，每年除夕到大年初三則是贈年菜等物資替代，年初恐斷炊消息引來各界愛心支援，協會創辦理事長蔡登進今日偕同志工發送年菜，並將各界捐贈的豐富物資分享給屏東來義鄉南和部落，以及台南14個弱勢單位。

鹿耳社區2008年發起為獨居長者送餐，目前社區服務32位獨居長者的三餐，堅持每日現煮熱騰騰飯菜，每逢除夕到大年初三則以贈年菜和物資替代，蔡登進說，原本擔憂今年農曆過年斷炊，幸得各界支援募得年菜等物資，讓獨居長輩無憂幸福的迎接乙巳新年。

請繼續往下閱讀...

安南區區長魏文貴表示，鹿耳社區募集民生物資、毛毯，再募得過年豐盛年菜，送給轄區內獨居長輩，彌補公部門服務的不足，鹿耳社區理監事們非常的用心關懷社區的獨居長輩們，實是令人感佩。非常感謝這群愛心團體、協會、善心人士，一起來關懷弱勢族群，共創幸福祥和的社會。

蔡登進說，結合台江常民生活關懷協會、善士佳里顏鳳君、路竹賴宗志，以及中西區府城普濟殿前黃家米糕栫，共通捐助購買年菜，有萬巒豬腳、櫻花蝦米糕、糖心蛋、海鮮等美食，贈給獨居長輩，讓他們也能在除夕夜品嘗豐盛的大餐。另龍崎教養院及台江常民生活關懷協會捐助毛毯。

蔡登進接著說，鹿耳社區位處濱海地區資源十分貧乏，長年積極號召善心人士、捐送購買各項物資來照顧這群弱勢的長輩，讓他們能安心品嘗美食、迎接蛇年。同時也將物資包括白米、麵、油、鹽等，分享轉贈給屏東來義鄉南和部落；還有台南14個弱勢單位，發揮人溺已溺精神。

緊接著，鹿耳社區發展協會將偕同鹿耳門天后宮於25、26日在廟埕舉辦年畫拓印活動，包括門神、財神、五福臨門、歲歲平安等10多款拓印版，邀社區民眾共襄盛舉。

鹿耳社區發展協會創會理事長蔡登進今日偕同志工發送年菜與物資，助獨居長輩過好年。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法