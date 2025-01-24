美籍牧師陳義聖金髮碧眼用客語宣教 移民署頒發梅花卡

美籍牧師陳義聖（中）今年的傲人新年禮，就是獲移民署新竹縣服務站頒發「梅花卡」彰顯他對台灣的貢獻。（移民署新竹縣服務站提供）

2025/01/24 14:24

〔記者黃美珠／新竹報導〕美籍牧師陳義聖，出生在台，後來返美定居後再來台於客庄傳教。金髮碧眼的他在台近30年，不僅用客語推動宗教文化，並對在地客家族群深入研究及調查並發表論文，積極幫助復振客語，並發行多本以客家人與基督教為主題的著作，近日獲移民署中區事務大隊新竹縣服務站，頒發象徵在台有特殊貢獻的「梅花卡」。

移民署新竹縣服務站表示，牧師陳義聖其實是1960年生於台灣，在台生活10年後返美居住卻對台灣始終念念不忘。1996年9月間，他來台傳教，長期關懷在地居民生活狀況，訪視關懷長者、也探視病患，舉辦宣教活動的同時也陪同年輕信徒從事各類戶外活動以陶冶性情。

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最值得一提的是，陳義聖對於復振客語更是不遺餘力，曾分別在基督教客家宣教神學院、中華信義神學院擔任教授和研究員，積極用客語推動宗教文化，並對在地客家族群深入研究及調查並發表論文。

陳義聖曾在國立陽明交通大學客家文化學院、客家宣教神學院以及中華信義神學院舉辦的研討會中發表多篇宗教及客家文化相關的文章與專題，並發行多本以客家人與基督教為主題之著作。

在客家庄中，一位金髮碧眼的外國人說著一口流利的客語，做客家研究外也唱客家山歌，長年以客語傳道及授課、培育在地領袖及教導信徒，不僅特別也讓在地居民佩服。

新竹縣服務站主任楊翹楚說，梅花卡頒發對象包含對我國有特殊貢獻人士、高級專業人才以及投資移民人士等，牧師陳義聖在前述宗教、客家文化等方面的貢獻讓他獲頒梅花卡實至名歸。

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