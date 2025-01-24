竹市衛生所傳職場霸凌？ 市府：未接獲相關申訴案件

新竹市有衛生所傳職場霸凌？有匿名者投訴遭女主管言語及職場霸凌，對此，衛生局表示未接獲相關申訴案件。圖為新竹市衛生局大樓。（記者洪美秀攝）

2025/01/24 13:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有衛生所員工投訴指稱遭女性主管職場霸凌，包括辱罵員工年齡已達退休應趕緊退休，或以個人心情好壞對下屬任意交待事務，若未達成便以各種不堪言語攻擊及數落，或在辦公室大罵吼叫，導致下屬身心受創需看身心科吃藥，甚至不高興就會隨意毀損及丟棄員工的個人物品，或藉故遲到早退，讓下屬無所適從，難以工作。

對此，衛生局表示，目前尚未接獲任何職場霸凌相關的正式申訴案件。該案件為匿名投訴，因內容不明確且未提供具名資訊，已將案件移交政風室進一步查辦，後續將持續加強宣導，鼓勵同仁透過正常管道反映問題。此外，也會請3區衛生所的主管加強與同仁間的溝通，營造良好工作環境。

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這封投訴信件近期在衛生局及衛生所和市府各局處散發傳遞，並稱因這名女主管因有長官可當靠山，才會如此恣意霸凌下屬，且各種惡行都不怕被調離職務，若得知下屬有異議，就會藉故破口大罵，若未即時回訊息，也會挨一頓罵，直呼把公家機關當個人公司，甚至經常以手握生殺大權之姿要下屬對考績不得有疑議，且暗示需討好主管等，種種行為都讓下屬敢怒不敢言，且身心靈受創，也無心上班。

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