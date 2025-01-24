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    春節休假、出勤工資怎麼領？北市勞動局提醒相關規定

    農曆春節即將到來，台北市勞動局表示接獲許多民眾春節連假、工資給付問題，局長高寶華說明除夕至初三為內政部指定應放假日，應使勞工休假，且工資照付；如老闆使月薪制勞工除夕至初三同意出勤，依法需增給1日工資，或經勞工同意調移至其他工作日放假。（資料照）

    農曆春節即將到來，台北市勞動局表示接獲許多民眾春節連假、工資給付問題，局長高寶華說明除夕至初三為內政部指定應放假日，應使勞工休假，且工資照付；如老闆使月薪制勞工除夕至初三同意出勤，依法需增給1日工資，或經勞工同意調移至其他工作日放假。（資料照）

    2025/01/24 13:20

    〔記者甘孟霖／台北報導〕農曆春節即將到來，台北市勞動局表示接獲許多民眾春節連假、工資給付問題，局長高寶華說明，1月28日（除夕）至1月31日（初三），為內政部指定應放假日，按勞動基準法應使勞工休假，且工資照付；如老闆使月薪制勞工除夕至初三同意出勤，依法需增給1日工資（8小時以內），或經勞工同意調移至其他工作日放假。

    高寶華表示，企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，且希望藉由實施8週彈性工時制度，使今年春節連假連放9天，需事先經過工會同意，如無所屬工會就要經勞資會議同意，並應於會議決議將企業的行事曆比照「政府行政機關辦公日曆表」，才能將今年1月27日的工作日與2月8日休息日調整互換。

    勞動局補充，部分工時勞工不適用彈性工時制度，此外勞動部公告今年1月起每小時最低工資為190元，老闆如使時薪制勞工於國定假日出勤，每小時最低工資（8小時以內）不得低於380元。

    勞動局說，勞資雙方如有國定假日出勤爭議，可先透過勞資爭議調解程序處理，勞務提供位置如於台北市，可至勞動局勞動即時通註冊身分線上提出申請，該局將儘速召開調解會調處。

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