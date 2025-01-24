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    春節遊烏山頭水庫正當時 櫻花落羽松一次滿足

    烏山頭水庫目前滿水位，湖光景色動人。（農水署提供）

    烏山頭水庫目前滿水位，湖光景色動人。（農水署提供）

    2025/01/24 13:40

    〔記者楊媛婷／台北報導〕明天就開始春節連假，農業部農田水利署嘉南管理處管理的烏山頭水庫風景秀麗，園區內更種有大片櫻花和落羽松。農水署表示，烏山頭水庫春節期間都對外開放，25日起到2月2日止，民眾只要買滿門票滿2百元，就送價值3百元的觀光船票1張，滿4百元送2張。

    一連9天的春節連假，當然要把握假期到國內各處走春，民眾若到訪台南，一定要順遊由嘉南大圳之父八田與一親建的烏山頭水庫，該水庫種有大片櫻花和落羽松，加上園區草地養護得宜，若逢櫻花盛開，頗有「芳草鮮美、落英繽紛」之感，農水署指出，近期南部水情良好，烏山頭水庫水位接近滿水，園區內的落羽松也紅了頭，紅葉與粼粼湖光相互輝映的景色不能錯過，又水庫內有許多小島，又名為珊瑚潭，民眾可搭太陽能觀光小船盡覽湖光水美景。

    農水署表示，烏山頭水庫在春節年間推出多項優惠，民眾在25日到2月2日期間，購買門票滿200元，即可獲得價值300元的太陽能觀光小船船票一張，園區內烤肉區與露營區也正常開放，凡訂購營位即可獲得時尚手機掛繩，數量有限，送完為止；此外，全票船票特價250元，再享免費拉拉車體驗一次，輕鬆欣賞園區綠意。

    烏山頭水庫小島上的落羽松都紅了頭。（農水署提供）

    烏山頭水庫小島上的落羽松都紅了頭。（農水署提供）

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