百雙球鞋贈馬公弱勢童 新年祝福滿滿

澎湖知名企業家蔡良田（中），致贈馬公市立幼兒園弱勢家庭運動鞋。（馬公市公所提供）

2025/01/24 13:24

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆新年即將來臨！馬公市立幼兒園今（24）日舉行了一場充滿愛與希望的捐贈儀式，由澎湖知名「RUN運動用品店」負責人蔡良田先生，慷慨捐贈百雙球鞋予馬市幼的經濟弱勢及發展遲緩兒童，為孩子們送上一份特別的新年禮物與滿滿的祝福。

捐贈儀式由馬公市長黃健忠代表接受，並致贈感謝狀，感謝蔡先生的善舉對弱勢族群的深切關懷。蔡良田先生長期以來致力於推動地方公益活動，不僅是一位熱愛運動的實業家，更是澎湖地區積極回饋社會的典範。他提到，「飲水思源，知恩圖報是我秉持的人生信念，這次捐贈活動希望能讓孩子們感受到倫理與關懷的力量」。並希望藉由這次的贈鞋活動，在農曆新年前，為這些孩子們添上一份溫暖，讓他們感受到社會的愛，穩健邁出每一步，築夢踏實，實現自己的未來。

請繼續往下閱讀...

黃健忠表示，幫助弱勢兒童不僅是社會責任，更是建構友善城市的具體行動，強調學齡前教育階段是孩子成長的基石，這批鞋子不僅滿足了孩子們的日常需求，更帶來了關懷與希望，幫助他們以更積極的態度面對未來。黃健忠也呼籲更多企業與社會善心人士參與公益，共同為澎湖打造一個充滿溫暖與愛的友善城市。

此次活動不僅為弱勢兒童送上新年祝福，更展現了澎湖地區深厚的社會關懷精神。未來馬公市公所將持續推動更多以關愛與包容為核心的政策，攜手各界打造一個讓每個孩子都能健康快樂成長的友善環境。

捐贈儀式後，馬公市長黃健忠分送小朋友糖果。（馬公市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法