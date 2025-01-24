地震無恙！台南梅嶺梅花還有最後一波 把握機會上山遊賞

地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/24 13:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西知名的梅嶺風景區，正值賞梅季，目前山上並未傳出嚴重的震災，低、中海拔處的餐廳多正常營業，觀光不受影響，年假即將開始，根據當地農民觀察，梅花還有最後一波，民眾要把握機會。

梅嶺所在的灣丘里長龎順吉強調，觀光不受影響，山上有逾10家大小餐廳，民眾賞花、健行之後，可以品嚐當地的美食料理，值得推薦。

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因應春節到來，市府也展開梅嶺的免費接駁服務，以紓解大量車潮上山，造成壅塞，將於年假第一天的25日開駛。

接駁車於25日至2月2日（1月27、28日兩天不營運），行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9點開始運行，末班車下山為下午4點，每20、30分鐘一班次，且依人潮機動增加。

春節期間，自行開車民眾可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路9號，台3線旁），搭乘免費接駁車上山。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，地震發生後，山上住戶僅零星災情，也都完成整理，現階段中、高海拔處的梅花，還有最後一波，適逢農曆年假，適合闔家出遊，歡迎民眾前來。

楠西商圈發展協會常務監事陳居峰提到，目前梅嶺上山道路暢行，餐廳也正常營業，風景區內約300個停車位，年假後，民眾也可多利用市府的免費交通接駁。

地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

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