為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    地震無恙！台南梅嶺梅花還有最後一波 把握機會上山遊賞

    地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

    地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/24 13:06

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南楠西知名的梅嶺風景區，正值賞梅季，目前山上並未傳出嚴重的震災，低、中海拔處的餐廳多正常營業，觀光不受影響，年假即將開始，根據當地農民觀察，梅花還有最後一波，民眾要把握機會。

    梅嶺所在的灣丘里長龎順吉強調，觀光不受影響，山上有逾10家大小餐廳，民眾賞花、健行之後，可以品嚐當地的美食料理，值得推薦。

    因應春節到來，市府也展開梅嶺的免費接駁服務，以紓解大量車潮上山，造成壅塞，將於年假第一天的25日開駛。

    接駁車於25日至2月2日（1月27、28日兩天不營運），行駛往返至梅嶺二層坪，自上午9點開始運行，末班車下山為下午4點，每20、30分鐘一班次，且依人潮機動增加。

    春節期間，自行開車民眾可將車輛停放於「芒果農創玫瑰綠柏園」（位於楠西區水庫路9號，台3線旁），搭乘免費接駁車上山。

    梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，地震發生後，山上住戶僅零星災情，也都完成整理，現階段中、高海拔處的梅花，還有最後一波，適逢農曆年假，適合闔家出遊，歡迎民眾前來。

    楠西商圈發展協會常務監事陳居峰提到，目前梅嶺上山道路暢行，餐廳也正常營業，風景區內約300個停車位，年假後，民眾也可多利用市府的免費交通接駁。

    地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

    地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

    地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

    地震沒有影響梅嶺觀光，當地梅花還有最後一波。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播