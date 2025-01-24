寒流來襲 台中氣象站：小年夜到初一低溫將跌破10度

台中氣象站提供春節假期氣象預報，指今年春節年節期間天氣非常寒冷。（台中氣象站提供）

2025/01/24 13:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕「年節期間天氣非常寒冷！」春節9天假期明天開始，台中氣象站指26日晚起受寒流影響，小年夜（27日）至初一（29日）晨均受到寒流影響，將出現10度以下低溫。

台中氣象站提供春節假期氣象預報，受到東北季風及華南雲系東移影響，天氣冷涼，山區有局部短暫雨；後期受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，27日（小年夜）明顯轉為寒冷，28日（除夕）天氣非常寒冷。

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台中氣象站表示，今（24）日東北季風逐漸增強，早晚涼；山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；25日至26日白天東北季風影響，早晚涼，26日晚起寒流南下，氣溫下降；山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

台中氣象站指出，27日（小年夜）至29日（大年初一）清晨寒流影響，天氣非常寒冷，「易有10度以下低溫」，29日白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，日夜溫差大。

27日山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，28日、29日大多為多雲到晴；30日（大年初二）輻射冷卻影響，早晚天氣偏冷，日夜溫差大，多雲到晴，台中氣象站提醒，外出走春務必注意防風保暖，在家也要做好保暖，留意家人健康、家中用瓦斯及用電安全，防寒害。

台中氣象站也提醒注意「強風」、「高山降雪」，沿海風、浪大，海邊活動，要留意安全；高山易降雪，且路面易結霜或積冰，當心路面濕滑，注意行車安全；還有要注意「能見度」，30日冷空氣減弱回暖時需注意能見度可能轉差。

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