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    春節連假需求增 台東縣府開放2處停車場免費使用

    春節連假期間，台東縣府開放停車場供民眾免費停車。（記者黃明堂攝）

    春節連假期間，台東縣府開放停車場供民眾免費停車。（記者黃明堂攝）

    2025/01/24 13:09

    〔記者黃明堂／台東報導〕農曆春節連假期間台東市區交通需求激增，縣政府維持交通秩序及停車順暢，自25日（星期六）起至連假結束的上班日，每天上午7時至晚上10時，將開放第一停車場（縣政府後方停車場）及第二停車場（縣長公館旁停車場），提供總計汽車80格及機車250格免費停車，讓民眾便捷停放車輛，減少道路停車負擔。

    縣長饒慶鈴表示，預估今年春節9天連假期間來往台東的車流將超過60萬輛次。由於台東市區現有道路停車空間有限，警察局日前召開「114年春節交通疏導管制工作協調會」，特別協調縣府及相關單位開放公有空地及閒置空間，規劃臨時停車區，供返鄉購買年貨的民眾與外地遊客使用，以紓解道路停車壓力。

    縣政府表示，根據規劃第一停車場將提供汽車停車50格（包含身心障礙車位2格、孕婦與兒童專用車位3格），以及機車停車250格；第二停車場則提供汽車停車30格（包含孕婦與兒童專用車位1格）。民眾可由博愛路362巷與五權路交叉口進入縣府後方停車場，遵循交通標誌指引，減少尋找停車位的時間，提升交通便利性。

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