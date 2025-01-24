新竹市立動物園蛇年走春 可獲限量河馬樂樂春聯

新竹市立動物園蛇年走春，除了除夕當天休園外，春節期間每天會發送限量300份河馬樂樂春聯。（市府提供）

2025/01/24 13:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕蛇年農曆春節9天連假即將來臨，新竹市立動物園邀市民來動物園與動物們迎新春。市府產發處表示，春節期間動物園服務中心每日限量發放「招財貓造型河馬樂樂小春聯」限量300份，大年初二1月30日下午3點，動物園人氣吉祥物—可愛的河馬樂樂，也會在大鳥籠旁廣場發放新年紅包，邀市民一起來祈福迎新春。

市府表示，春節期間新竹動物園僅1月28日（除夕）休園，其餘年假期間都正常營業。此外，1月25日至1月27日，以及1月29日至1月31日（初一至初三），園區特別推出限量活動，凡於動物園服務中心向志工老師說一聲吉祥話，即可兌換「招財貓造型河馬樂樂小春聯」乙份。活動為期6天，每日限量300份，送完為止，讓民眾將好運帶回家。

請繼續往下閱讀...

動物園表示，為讓民眾與動物一同感受農曆新年的喜悅，園區特別布置各式喜氣裝飾，並透過志工票選出「十大蛇年吉祥話」，製作成趣味動物春聯，張貼於各動物展區，與遊客分享新春祝福，為動物們增添更多生活樂趣。

動物園說明，台灣昆蟲館新竹館春節期間營業時間與動物園同步，1月28日（除夕）休園，其餘年假皆正常營業，營業時間10時至17時。年後營業時間更改為每週六、週日，以及國定假日10時至17時開放，平日（週一至週五）僅開放團體預約參觀，詳情請洽台灣昆蟲館—新竹館粉專。

新竹市立動物園蛇年走春，除了除夕當天休園外，春節期間每天會發送限量300份河馬樂樂春聯。（記者洪美秀攝）

新竹市立動物園蛇年走春，除了除夕當天休園外，春節期間每天會發送限量300份河馬樂樂春聯。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法