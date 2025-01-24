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    新北捷運公司92職缺招考即起報名 維修人員起薪4萬

    捷運公司表示，有意應徵者需注意，即日起至2月8日中午12點截止收件，報名方式僅以電子郵件受理。（新北捷運公司提供）

    捷運公司表示，有意應徵者需注意，即日起至2月8日中午12點截止收件，報名方式僅以電子郵件受理。（新北捷運公司提供）

    2025/01/24 12:58

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市捷運公司現有淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線3條路線營運中，捷運公司表示，相關路線運量持續成長，三鶯線也已展開測試，為因應業務擴展與營運需求、提早儲備相關軌道人材及提升後續服務量能，於今（24）日公布今年度第一次招考訊息，招考92名專業人才，包括環狀線事務員、輕軌司機員、維修類、財會類、工安類及身障類組等職缺，報名即起收件。

    捷運公司表示，有意應徵者需注意，即日起至2月8日中午12點截止收件，報名方式僅以電子郵件受理，甄試分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」，符合資格條件者擇優以電子郵件通知參加第二階段測驗，第二階段包含筆試（共同科目及專業科目）、其他科目、心理測驗及面試，詳細招考資訊請詳閱新北捷運官網公告參閱1簡章。

    薪資待遇方面，捷運公司說，公司提供有競爭力的薪酬制度，維修專業人員起薪4萬元，根據職位、經驗及工作表現進行調整，並設有完善福利制度及訓練資源，並為每位員工提供職涯成長機會。

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