文策院處長遭爆職場霸凌 北市勞檢揪2缺失限期改善

文策院。（資料照）

2025/01/24 12:01

〔記者甘孟霖／台北報導〕文化內容策進院（文策院）處長李懷瑾遭離職員工爆料職場霸凌，台北市勞動檢查處表示，已主動派員實施勞動檢查。經查發現，文策院已訂定職場不法侵害預防計畫，但部分執行紀錄欠缺，且計畫及執行紀錄未依指引執行，已依法要求限期改善。

勞檢處表示，經勞動檢查發現，文策院雖然已經訂定職場不法侵害預防計畫，但查核評估表等部分執行紀錄有欠缺狀況，且計畫及執行紀錄未依指引執行，例如未明定申訴案件處理期限、部分工作場所未有危害辨識紀錄等，勞檢處已依法要求文策院限期改善。

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勞檢處說，《職業安全衛生法》第6條第2項第3款規定，雇主對勞工執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害預防，應妥為規劃及採取必要安全衛生措施；另依《職業安全衛生設施規則》第324條之3規定，雇主為預防勞工執行職務遭受不法侵害，應針對工作場所進行辨識及危害評估，依工作適性適當調整人力，並建構完善行為規範及事件處理程序等暴力預防措施。

勞檢處統計，台北市民眾反映職場不法侵害申訴逐年上升，2024年達776件，這反映勞工勞權意識逐漸提升，也顯示台北市企業對職場不法侵害防範措施有所不足。勞檢處長梁蒼淇指出，雇主應依法建構完善的防範措施及事件處理程序，若違反規定且限期未改善，可處3萬元至15萬元罰鍰。

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