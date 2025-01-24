投身技職教育40餘年 秀水高工校長劉丙燈創辦金頭腦發明展為學生找舞台

彰化縣秀水高工校長劉丙燈，希望學生都能以成為技職達人為榮。（資料照）

2025/01/24 12:02

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣秀水高工校長劉丙燈即將屆齡退休，投身技職教育40年又5個月，就有31年都在秀水高工服務，24年前就創辦「金頭腦發明展」，成為發明家的搖籃。劉丙燈說，在技職教育最重要的就是幫學生找回信心，在自己的潛能上發光發熱，以技職達人為榮。

劉丙燈說，他高職念彰師大附工，從彰化師大畢業後，除了在新營高工當2年老師，還有在水里商工當了7年校長，其餘的31.5年教育生涯都在秀工，等於他將近一半的人生，都在秀工校園度過。

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劉丙燈說，在台灣的升學環境，早年都以高中為第一優先，進入高職很可能都是第二選擇，因此，他認為最重要的就是要幫技職生找回自信心，透過參加活動或是比賽，讓學生發掘潛能。所以，他在2001年就創辦「金頭腦發明展」，找來工廠老闆趙宇超擔任技術指導，學生不只把創意變成發明，並進而取得專利，創造成功經驗。

劉丙燈說，他到秀工當校長，在傑出校友董川百支持下，針對學生參加全國3大比賽來加碼送黃金，該校每年光是報名人數就有5、60人，就是有教師、校友的全面支持，更有多人成為國手參加世界賽，透過技職翻轉人生。就像他是「一日技職人，終身技職人」，在教育生涯打造舞台看到學生找到自己發光的地方，培育更多「技職達人」就是最開心的地方。

彰化縣秀水高工校長劉丙燈，希望學生都能以成為技職達人為榮。（資料照）

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