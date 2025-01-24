跟上吉伊卡哇炫風 高雄50家旅宿業者推折扣優惠

「比歐緻居」推出帶娃入住比歐住房專案。（觀光局提供）

2025/01/24 11:39

〔記者王榮祥／高雄報導〕2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園攜手人氣知名IP「吉伊卡哇（Chiikawa）」打造暖萌遊樂園，預料將吸引爆滿人潮，高市觀光局表示，看好這波活動商機，已有50家旅宿業者響應推出各式旅宿折扣優惠。

高市觀光局長高閔琳說明，2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」邀請黃色小鴨重磅回歸愛河灣，吸引逾900萬參觀人潮，今年觀光局攜手3位來自日本的小可愛「吉伊卡哇」，不僅要帶給民眾滿滿吉利幸福感，更可望再次引爆全台春節話題。

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2025高雄冬日遊樂園將於1月25日至2月16日於愛河灣登場，除「吉伊卡哇（Chiikawa）」3位小可愛抵達高雄，16到18號碼頭（輕軌旅運中心站）也將推出25項免費遊樂設施與藝文展演等活動，同時設有美食市集；高雄旅宿業已有50家旅宿業，將於開幕式當天同步推出配套或折扣方案。

觀光局介紹旅宿優惠，高雄福華飯店推出高雄燈會chill卡哇伊 遊港啟航住房專案，高雄萬豪酒店」推出週日至週四入住專案房型，漢來大飯店主打玩酷港都海上超跑派對，承億酒店四人入住經典和式雙人房優惠價並享早餐加購買一送一，水京棧國際酒店推出名字裡有指定文字即可享平日豪華客房優惠價，高雄日航酒店早鳥預訂享折扣，多野樂旅館為吸引毛小孩家庭來高雄過好年，推出帶「貓、鼠、兔」毛孩入住，贈送照顧服務90分鐘。

觀光局歡迎海內外旅客來高雄過年，感受高雄溫暖魅力，造訪高雄各處小可愛出現的城市角落，並記得趁早訂房，享受住宿或餐飲等優惠，預期還有更多飯店、旅館及民宿陸續推出優惠方案，更多住房優惠訊息及旅遊資訊可上高雄旅遊網「2025 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」專區查詢。

「高雄福華大飯店」推出高雄燈會chill卡哇伊遊港啟航住房專案。（觀光局提供）

「承億酒店」推出住宿及餐飲優惠。（觀光局提供）

「水京棧國際酒店」推出住宿及餐飲優惠。（觀光局提供）

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