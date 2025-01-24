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    快來買年貨！台南新化農會辦「蛇prise」蔬果年貨市集

    新化區農會舉辦「蛇prise」蔬果年貨市集，並安排應景的花藝盆栽教學，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會舉辦「蛇prise」蔬果年貨市集，並安排應景的花藝盆栽教學，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    2025/01/24 11:50

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕又到了歲末，台南新化區農會今天開辦「蛇prise」蔬果年貨市集，並配合應景的花藝盆栽教作，希望大家健康、迎春，採買的民眾陸續湧至，相當熱鬧。

    新化區農會每到春節前夕，都在舉辦市集活動，展售有機栽培的系列產品，推廣安心食材的健康概念，也方便民眾採辦優質的蔬果年貨，一次購足。

    今天的市集活動由新化農會總幹事林侑融開場，區長李義隆與議員李偉智、余柷青、陳碧玉等也出席，幫忙行銷、推廣在地特色。

    林侑融說，市集活動的宗旨，在於支持轄內的青年農民，致力推廣「呷在地、吃健康」的食安理念，讓更多人認識並享用新化的優質產品。

    市集展售內容除了有機蔬果之外，還有蜂蜜、竹薑，以及各類小農加工品等，今天現場更安排招財納福創意花藝盆栽的教作課程，邀請專業名師涂譯心進行指導，座無虛席。

    盆栽取材當地農民栽種觀葉植物，並結合有吉利寓意的柑橘等蔬果，融入新年招財納福的民俗文化，帶來祝福，也為家中增添新春氣息，學員們都相當開心。

    市長黃偉哲指出，新化擁有豐富的人文與優質的農產，老街、虎頭埤之外，全國最美果菜市場，無論家庭旅遊或年節採買，都能滿足民眾需求，歡迎大家一起來。

    新化區農會舉辦「蛇prise」蔬果年貨市集，並安排應景的花藝盆栽教學，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會舉辦「蛇prise」蔬果年貨市集，並安排應景的花藝盆栽教學，氣氛熱烈。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會舉辦市集活動，各界貴賓熱鬧開場。（記者吳俊鋒攝）

    新化區農會舉辦市集活動，各界貴賓熱鬧開場。（記者吳俊鋒攝）

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