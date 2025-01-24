陽明山花季開跑！結合迪士尼公主 打造四大主題裝置藝術

陽明山吸引眾多賞花愛好者前來欣賞盛開的櫻花。（記者田裕華攝）

2025/01/24 11:00

〔記者何玉華／台北報導〕2025陽明山花季今（24）天在陽明山花鐘廣場正式揭幕，將持續至3月16日；台北市長蔣萬安表示，陽明山花季是「花IN台北」一系列花季中最重要的一場盛會，推薦在過年期間、情人節，都可以到陽明山花季一遊。

蔣萬安表示，陽明山花季是台北市推廣自然觀光的重要資產之一，今年的花況令人期待，特別是吉野櫻、昭和櫻、山櫻及杜鵑等品種，將在花季期間陸續綻放，搭配花鐘廣場周邊的自然景觀，構成一幅美麗的花海畫卷。今年結合迪士尼打造浪漫氛圍，附近還有草山行館、美軍宿舍群，民眾除了賞畫，還可以到竹仔湖吃土雞、野菜，會是很享受的選擇，推薦一遊。

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公園處長藍舒凢表示，已有數十年歷史的陽明山花季，今年以「讓愛在心中綻放」為主題，與迪士尼公主聯名合作，打造白雪公主、灰姑娘、美女與野獸及迪士尼城堡四大主題裝置藝術，並結合陽明山特有的櫻花美景與多元活動，推出迪士尼城堡點燈的湖山光影日、結合浪漫與創意的IG美圖大賞，以及涵蓋多個歷史場館的草山百年風華串聯活動。

公園處花卉中心主任林育正說明，今年花季規劃4大裝置藝術區，讓遊客能在童話般的場景中與櫻花互動。此外，辛亥光復樓、陽明書屋等6大歷史場館，也在草山百年風華串聯活動中聯手推出導覽與限定打卡蓋章活動，完成所有蓋章的民眾可獲得限量帆布包。同時也結合特約商家推出多項優惠，期望透過活動帶動地方經濟發展。

台北市長蔣萬安出席2025年陽明山花季展前記者會。（記者田裕華攝）

2025陽明山花季今揭幕。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安出席2025年陽明山花季展前記者會。（記者田裕華攝）

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