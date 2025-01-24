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    9天連假氣溫走勢圖曝！颱風論壇揭1好消息1壞消息

    氣象粉專PO出春節連假期間氣溫走勢圖預測，預報顯示這段期間將有兩波冷空氣南下。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    氣象粉專PO出春節連假期間氣溫走勢圖預測，預報顯示這段期間將有兩波冷空氣南下。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/01/24 11:42

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（25日）起一連9天春節連假開始，民眾相當關心這段期間天氣狀況，天氣粉專指出，今年過年有兩波冷空氣南下「註定偏冷」，不過大多數的時間天氣都是好的。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO出春節連假期間氣溫走勢圖預測，預報顯示這段期間將有兩波冷空氣南下，週日（26日）晚第一波冷空氣南下，強度達寒流等級，初一（29日）至初三（31日）有一點回溫空檔。不過很快初三晚（31日）第二波冷空氣報到，也有接近冷氣團等級。

    天氣部分，第一波寒流北部、宜花先濕後乾，中南部則全程乾冷；第二波冷空氣則在初四（2月1日），初五（2月2日）全面轉乾冷。

    「颱風論壇」表示，春節天氣有好消息跟壞消息，壞消息就是今年過年「註定偏冷」，前後會有兩波冷空氣南下，中間會有一點回溫的空檔，但兩波冷空氣隔很近，體感上可能很快又變冷；不過也有好消息，就是整體看來，兩波冷空氣都是先濕後乾的模式，今年過年大多數時候，天氣應該都是好的。

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