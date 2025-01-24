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    竹北大年初一到初五停收垃圾 除夕到初五路邊停車費停收

    新竹縣竹北市、公所管轄的路邊停車格春節停收費相關訊息。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市、公所管轄的路邊停車格春節停收費相關訊息。（竹北市公所提供）

    2025/01/24 10:41

    〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣竹北市公所今天宣布，公所清潔隊將從大年初一（1月29日）到大年初五（2月2日）停收垃圾，清潔隊本部同期間也不對外開放，大年初七（2月4日）起才會恢復正常收運。

    公所表示，除夕（1月28日）、大年初六（2月3日）的早上7點開始，市公所清潔隊將從收集社區大樓垃圾開始，這2天的早上9點到下午3點會沿線做清運，清潔隊本部也只開放到下午3點。

    另外從除夕（1月28日）起到大年初五（2月2日），竹北市公所管轄的路邊汽車停車格，以及位於高鐵新竹站、家樂福竹北店、遠東百貨竹北店周邊的機車停車格都將全面暫停收費。

    但考量春節購物需求，新社市場周邊的華興1街、仁義市場以及竹仁市場周邊的仁孝街路段則將維持正常收費。

    至於免費市民公車，在除夕早上各路線班次將維持正常行駛，下午提早於2點收班，且於大年初一和大年初二全面停駛休息，大年初三（1月31日）各路線班次會恢復正常運行。

    竹北市長鄭朝方說，為增添節慶氣氛，竹北市106盞設置於交通要道的「竹北燈」腰燈，將從今天（24日）起到2月23日點上，為竹北市營造溫馨歡樂的春節氛圍。

    新竹縣竹北市公所清潔隊特別注意事項。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市公所清潔隊特別注意事項。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市免費市民公車春節運駛資訊。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市免費市民公車春節運駛資訊。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市春節期間垃圾清運相關訊息。（竹北市公所提供）

    新竹縣竹北市春節期間垃圾清運相關訊息。（竹北市公所提供）

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