春節連假期間2波冷氣團接力 賈新興曝4度低溫時間點

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今表示，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨，週日桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。（資料照）

2025/01/24 10:42

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕春節連續假期即將開始，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今表示，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨，週日桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。

賈新興今於YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」發布影片提及，週日（26日）晚上至下週一（27日）清晨，合歡山有降雪的機率。預估下週一深夜至週二清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現4至6度的低溫。根據台北氣象站預估，有出現10.2至11.2度的低溫。

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賈新興說，下週一（27日）小年夜至下週三（29日）初一有受強烈大陸冷氣團影響的機率，其中，下週一新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。下週二（28日）除夕至初四（2月1日），各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。

到了初五（2月2日）清晨，嘉義以北有零星短暫雨，傍晚起新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，南投及台東亦有零星短暫雨。初六（2月3日）有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以南及台東有零星短暫雨。

短期氣候預測顯示，2月宜蘭降雨仍略偏多。至於氣溫方面，自週一（27日）起至2月上旬，氣溫仍以正常至略偏冷的機率較高，之後氣溫略回暖，以正常至略偏暖的機率較高。另外，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，提醒民眾留意最新的預報資訊。

賈新興提到，下週一（27日）小年夜至週三（29日）初一有受強烈大陸冷氣團影響的機率，其中，週一新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。（圖擷自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道）

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