為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    春節連假期間2波冷氣團接力 賈新興曝4度低溫時間點

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今表示，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨，週日桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。（資料照）

    台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今表示，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨，週日桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。（資料照）

    2025/01/24 10:42

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕春節連續假期即將開始，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今表示，明天桃園以北及宜花有局部短暫雨，台東及竹苗以南山區亦有零星短暫雨，週日桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。

    賈新興今於YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」發布影片提及，週日（26日）晚上至下週一（27日）清晨，合歡山有降雪的機率。預估下週一深夜至週二清晨，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻效應雙重影響下，苗栗以北空曠區有出現4至6度的低溫。根據台北氣象站預估，有出現10.2至11.2度的低溫。

    賈新興說，下週一（27日）小年夜至下週三（29日）初一有受強烈大陸冷氣團影響的機率，其中，下週一新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。下週二（28日）除夕至初四（2月1日），各地天氣晴朗，午後花東山區轉多雲。

    到了初五（2月2日）清晨，嘉義以北有零星短暫雨，傍晚起新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，南投及台東亦有零星短暫雨。初六（2月3日）有受大陸冷氣團影響的機率，桃園以北及宜花有局部短暫雨，午後台中以南及台東有零星短暫雨。

    短期氣候預測顯示，2月宜蘭降雨仍略偏多。至於氣溫方面，自週一（27日）起至2月上旬，氣溫仍以正常至略偏冷的機率較高，之後氣溫略回暖，以正常至略偏暖的機率較高。另外，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，提醒民眾留意最新的預報資訊。

    賈新興提到，下週一（27日）小年夜至週三（29日）初一有受強烈大陸冷氣團影響的機率，其中，週一新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。（圖擷自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道）

    賈新興提到，下週一（27日）小年夜至週三（29日）初一有受強烈大陸冷氣團影響的機率，其中，週一新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東亦有零星短暫雨。（圖擷自「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播