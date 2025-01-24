潮州春節假日市集人車旺 第一立體停車場過年前將啟用

潮州第一立體停車場將於春節假日市集開始前啟用。（記者陳彥廷攝）

2025/01/24 09:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州每逢春節都會舉辦「春節假日市集」，為因應龐大人車潮，潮州鎮公所將於年節前就會啟用鎮內「第一立體停車場」，共198格席位，可大幅紓解週遭火車站及屆時春節的人車潮，提供更便利、友善的交通停車環境。

潮州鎮首座立體停車場在決標後近2年半後，於2023年年中動土，位於公園路與公園路1巷口的立體停車場，將斥資2.2億元興建，不僅臨近潮州火車站與知名「燒冷冰圓環」建基圓環、中正市場等人潮聚集處，有助於解決當地停車問題。

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潮州每年春節皆會舉辦「春節假日市集」，可說是屏東走春長青景點，隨人潮增加，停車需求是與日俱增，鎮公所雖是為紓解鎮內車站附近龐大的停車需求，但今年正好配合春節的假日市集，並在春節前啟用。

潮州春節假日市集今年預估至少會有30萬人潮湧入，鎮公所指出，位於潮州鎮公園路及公園路1巷路口的立體停車場歷時1年半建設，現正在進行設備及收費模式的壓力測試，強調198席停車位將於農曆年前啟用，紓緩大量人車潮。

潮州春節假日市集停車資訊。（警方提供）

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