為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    潮州春節假日市集人車旺 第一立體停車場過年前將啟用

    潮州第一立體停車場將於春節假日市集開始前啟用。（記者陳彥廷攝）

    潮州第一立體停車場將於春節假日市集開始前啟用。（記者陳彥廷攝）

    2025/01/24 09:58

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東潮州每逢春節都會舉辦「春節假日市集」，為因應龐大人車潮，潮州鎮公所將於年節前就會啟用鎮內「第一立體停車場」，共198格席位，可大幅紓解週遭火車站及屆時春節的人車潮，提供更便利、友善的交通停車環境。

    潮州鎮首座立體停車場在決標後近2年半後，於2023年年中動土，位於公園路與公園路1巷口的立體停車場，將斥資2.2億元興建，不僅臨近潮州火車站與知名「燒冷冰圓環」建基圓環、中正市場等人潮聚集處，有助於解決當地停車問題。

    潮州每年春節皆會舉辦「春節假日市集」，可說是屏東走春長青景點，隨人潮增加，停車需求是與日俱增，鎮公所雖是為紓解鎮內車站附近龐大的停車需求，但今年正好配合春節的假日市集，並在春節前啟用。

    潮州春節假日市集今年預估至少會有30萬人潮湧入，鎮公所指出，位於潮州鎮公園路及公園路1巷路口的立體停車場歷時1年半建設，現正在進行設備及收費模式的壓力測試，強調198席停車位將於農曆年前啟用，紓緩大量人車潮。

    潮州春節假日市集停車資訊。（警方提供）

    潮州春節假日市集停車資訊。（警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播