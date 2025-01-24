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    高雄水母湖大爆發 竟遭惡意丟棄烏魚魚頭

    水母湖遭惡意丟棄烏魚魚頭。（圖由陳俊強提供）

    水母湖遭惡意丟棄烏魚魚頭。（圖由陳俊強提供）

    2025/01/24 09:55

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕進入春節人潮高峰前夕，高雄市林園濕地公園水母湖發生遭惡意丟棄烏魚魚頭，濕地計畫執行單位呼籲遊客觀賞倒立水母及生態時，勿任意丟棄垃圾或投擲麵包等餵魚，以免影響水質破壞生態。

    林園濕地公園滯洪池內長期出現倒立水母，成為當地生態特色，目前已有8萬隻水母現身，場面壯觀，卻發生有人將10餘顆烏魚魚頭丟棄在池內，傳出惡臭，高市府公園處已經派員清除。

    林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，研判是民眾取走了有價值的魚殼、魚卵及魚膘後，將魚頭丟棄滯洪池內，他說，烏魚油脂豐富，容易污染水質。

    以往也可見民眾拿麵包餵食魚類，陳俊強說，滯洪池內有吳郭魚、豆仔魚、花身雞魚、茉莉花鱂、蝦虎等魚類，尤其吳郭魚取得豐富食源數量會增加，繁殖季時在水底築巢揚起底泥，污染水質致水母減少。

    陳俊強說，林園濕地公園為內政部執行濕地保育計畫一環，未來條件許可，將申請教育環境場址認證，成為環境教育基地之一，需要大家一起愛護。

    因應春節返鄉出現的走春人潮，林園愛鄉協會將於大年初一至初五，上午9時30分至11時30分，在林園濕地公園進行導覽解說，讓大家更了解得來不易的獨特生態。

    林園濕地公園已有8萬隻倒立水母現身。（圖由陳俊強提供）

    林園濕地公園已有8萬隻倒立水母現身。（圖由陳俊強提供）

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