今天到週末東北季風增強 週日晚起寒流漸南下

今天至週末台灣附近受東北季風影響，北部、東半部有短暫雨出現機率。（資料照）

2025/01/24 10:12

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天至週末台灣附近受東北季風影響，北部、東半部有短暫雨出現機率，週日晚起寒流就會逐漸南下，到了下週一（27日）小年夜晚起到下週二除夕（28日）水氣就會減少，冷空氣持續偏強，轉為乾冷，預測台南以北、東北部地區都有10度以下的極端低溫發生機會，寒流影響期間適逢春節，提醒民眾做好保暖措施。

天氣風險公司分析師歐宗學提及，台灣今天附近的大氣環境跟昨天（23日）相似，原先在北方海面的微弱低壓已經東移到東北方海面，強度持續加強，也為台灣附近帶來東北季風增強，由於仍有些水氣通過，配合東北季風環境，北部、東半部天氣陰並有局部短暫雨機會，中部到台南目前雲量偏多，推測白天期間會減少、轉多雲天氣，有陽光露臉機會，高屏地區相對穩定，晴時多雲。

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週末2天台灣附近持續受東北季風影響，北部、東半部天氣仍比較陰沉，且水氣稍增多有短暫雨機會，迎風面的降雨會較明顯、陰雨時間較長。中南部平地大致是晴到多雲天氣，山區附近也有偏多的雲量及短暫雨。

氣溫方面，有稍微降低的機會，不過北部地區才有比較明顯降溫的感受，推測在未來這幾天逐日都會稍降1至2度左右，週日在北部濕冷的感受就會比較明顯，中南部依然是日夜溫差大的型態。

週日晚起寒流就會逐漸南下，因冷空氣南下時間剛好在晚間且速度快，預估下週一（27日）晨間的氣溫就會相當寒冷，北部、東北部普遍都在10度左右，配合陰雨天氣，白天高溫也僅有12度、濕冷的感受會非常明顯。中部晨間低溫也只有大約12度、白天高溫14至16度，南部及花東相對比較溫暖一些，白天還在15至20度。

下週一小年夜晚起到下週二（28日）水氣就會減少，冷空氣仍持續偏強，因此會轉為乾冷型態，要注意夜間的輻射冷卻降溫，預估台南以北、東北部地區都有10度以下的極端低溫發生機會，高屏地區、花東低溫也僅有12度左右，郊區或近山區也可能會出現更低溫的數字。幸好轉乾冷以後低溫時間會比較侷限在早晚時段，預估下週二白天會回溫一些，雖然北部高溫仍然僅有14至15度，但至少在戶外有陽光時感受會比較溫暖。

後續下週三、四（29、30日）大致都是維持類似的偏乾穩定環境，並有機會延續到下週五（31日），冷空氣則會逐漸減弱，但由於雲量偏少，夜間仍有明顯的輻射冷卻降溫，因此早晚依然寒冷，白天則會舒適許多，日夜溫差相當大。寒流影響期間適逢春節，提醒民眾南來北往或是出遊走春時務必都要注意氣溫變化，做好禦寒措施。

下週六、日（2月1日至2月2日）準備收假期間，預報會有鋒面系統通過台灣附近，後續東北季風增強，北部、東半部可能會有較大的天氣變化、再度轉陰雨型態，由於預報時間還有點久遠，確切的影響時間、程度，或是其他地區會不會也受影響仍有較大的不確定性；另，也要提醒這波東北季風也有機會帶來冷空氣南下，降溫幅度如何也需要在未來幾天追蹤觀察才能確定，連假期間仍須持續留意最新的天氣預報資訊。

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